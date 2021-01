Die Massentests sollen dazu beitragen die Ausbreitung des Infektionsgeschehens an den Schulen zu verhindern. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Trotz Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen bis zum 31. Januar hält die Stadt Bremen an den geplanten Corona-Tests fest. Das hat die Schulbehörde jetzt noch einmal bekräftigt. Vom 7. bis zum 17. Januar haben alle Schülerinnen und Schüler wie auch alle Schulbeschäftigte die Gelegenheit, sich freiwillig und kostenfrei auf den Covid 19-Virus testen zu.

Laut Behörde soll damit ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, um die Ausbreitung des Infektionsgeschehens an den Schulen zu verhindern. Der PCR-Test wird in vier Testzentren vorgenommen, in den Grundschulen und Förderzentren sind mobile Test-Teams im Einsatz.