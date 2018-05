Schulleiter Hans-Martin Utz und Stellvertreterin Karin Peterburs können sich zusammen mit dem Kollegium, mit Schülern und Eltern über den zweiten Platz freuen. (Klama)

Eine Bremer Schule gehört zu den Preisträgern des Deutschen Schulpreises, der von der Robert Bosch Stiftung und der Heidedorf Stiftung vergeben wird. Die Gesamtschule Bremen-Ost (GSO) in Tenever belegt den zweiten Platz und bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald gewinnt den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überreicht die Preise an diesem Montag in Berlin. Neben Bremen erhalten vier weitere Schulen jeweils ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Der Leiter der Gesamtschule Ost, Hans-Martin Utz, betonte in Berlin: „Die Persönlichkeit der Kinder steht im Mittelpunkt. Wir wollen möglichst kleine Teams in den Klassen haben, mit Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schüler sehr gut kennen.“

Netzwerkarbeit mit dem Stadtteil

Zur Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie, die vor einigen Jahren Probenräume im Schulgebäude bezogen hat, sagte Utz: „Das ist eine Wohngemeinschaft mit drei Formaten, in denen wir zusammenarbeiten.“ Dazu gehöre auch die Netzwerkarbeit mit dem Stadtteil etwa in der Stadtteil-Oper.

Schon im Vorfeld, als die GSO es ins Finale unter die 15 besten Schulen geschafft hatte, werteten Schulleiter Hans-Martin Utz und seine Stellvertreterin Karin Peterburs dies als großen Erfolg. Nun dürften die Vertreter der Schule, die gemeinsam mit mehreren Schülern und Elternvertretern in die Hauptstadt reisten, sich über den weiteren Erfolg freuen.

Beim Schulpreis werden von der Jury unter anderem die Leistung der Schulen, die Unterrichtsqualität, das Schulklima, die Kooperationen, der Umgang mit Vielfalt und die Lernfähigkeit der Schule als Einrichtung bewertet.