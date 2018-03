Trotz immer mehr Schülern: Die Klassen sollen in Bremen auch künftig nicht größer werden. (dpa)

Bremen wächst, wenn auch laut Berechnung des statistischen Landesamtes nur moderat: Von aktuell rund 566 000 auf etwa 578 000 Einwohner im Jahr 2025. Das entspricht einer Zunahme von gerade mal 2,1 Prozent. Allerdings wird die Zahl der Schüler und Schülerinnen in Bremen überproportional zunehmen. Denn die Grundschüler des Schuljahrgangs 2024/2025 sind zumindest in Teilen bereits geboren und die erwartete Zuwanderung vor allem kinderreicher Familien dürfte anhalten. Das bedeutet nach einer Hochrechnung der Bildungsbehörde bis 2025 eine Steigerung der Schülerzahlen in den Grundschulen um 18,8 Prozent. Oder anders gesagt: Im Jahr 2025 werden über 3200 Mädchen und Jungen mehr in der Primarstufe sein. Das bedeutet bei einer weiterhin angesetzten Klassenstärke von 24 Schülern über 130 Klassen mehr als heute. Bei den fünften bis zehnten Klassen weist die Berechnung ein Plus von 13,5 Prozent aus. Das entspricht ebenfalls rund 3200 zusätzlichen Schülern. In den gymnasialen Oberstufen beträgt der Zuwachs 577 Schüler. Woher die Ressourcen an Klassenräumen und Lehrern für diese Schülerzahlen kommen sollen, sagt der zugehörige Bericht des Bildungsressort aber nicht.

Endlich belastbare Zahlen

Dass die Zahlen jetzt vorliegen und die Folgen für die einzelnen Stadtteile in den kommenden Wochen in den Beiräten und mit den Ortspolitikern diskutiert werden, hält Pierre Hansen aber für einen Fortschritt. "Noch 2016 hat das Bildungsressort bei der Schulstandortplanung keinen größeren Handlungsbedarf gesehen. Das ist jetzt deutlich anders", kommentiert der Vorstandssprecher des Zentralen Elternbeirats in Bremen (ZEB) den Bericht. Bislang habe es auch immer geheißen, genaue Prognosen seien nicht möglich. "Jetzt gibt es bei aller Unwägbarkeit einer solchen Vorhersage erstmals verbindliche Zahlen als belastbare Planungsgrundlage."

Tatsächlich hat das Bildungsressort die Auswirkungen des überproportionalen Schülerwachstums bereits für die einzelnen Stadtteile, Schularten und Schulstandorte durchgerechnet. Dabei zeigen sich gewaltige Unterschiede. In Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland wird es demnach unterm Strich in sechs Jahren nur vier Grundschüler mehr geben als heute. Im Findorff, Gröpelingen und Walle sind es hingegen 670. Hier fällt der Zuwachs mit einem Plus von 23,8 Prozent am größten aus.

Mehr zum Thema Oberschule Sebaldsbrück soll wachsen Die Schülerzahlen in Bremen werden in den nächsten Jahren stark steigen. Im Bremer Osten rechnet ... mehr »

In Hemelingen hat sich der Sozialausschuss des Beirates bereits über die Zahlen gebeugt. Hier ist vor allem die Sekundarstufe I betroffen. Genau 376 zusätzliche Schüler sollen es 2025 in den fünften bis zehnten Klassen sein. Angekündigt ist daher der Ausbau der Oberschule Sebaldsbrück. Sie soll laut Bildungsressort bis 2030 ihre Kapazität nahezu verdoppeln und dann sechs- statt dreizügig geführt werden. Diese Planung berücksichtigt bereits das künftige Wohnquartier auf dem Gelände der Galopprennbahn. Allein dadurch werden laut Bildungsressorts rund weitere 320 neue Schulkinder in den Stadtteil ziehen. "Eine solche vorausschauende Planung ist ja etwas Neues", sagt Hansen. Zugleich weist er darauf hin, dass Oberschulen eigentlich höchstens vier Klassen je Jahrgangsstufe anbieten sollten. "Das sind die Folgen des langjährigen Glaubens an die demographische Rendite."

Damit meint der Elternsprecher frühere Prognosen, die von insgesamt sinkenden Schülerzahlen ausgegangen sind. Sie begründeten diverse Schulschließungen. Auch die Oberschule Sebaldsbrück stand zum Beispiel ab 2011 zur Disposition und hat vier Jahre lang keine neuen Schüler mehr aufgenommen. Nun soll der Standort sogar ausgebaut werden. Eine Folge dieser Vergangenheit sind laut Hansen nämlich auch fehlende städtische Grundstücke für Neu- und Erweiterungsbauten. "Die Stadt hat Schulen geschlossen und sich die Grundstücke versilbern lassen. Muss sie heute Grundstücke ankaufen, lassen sich die Eigentümer das vergolden." Die Konsequenz: Vor allem vorhandene Standorte werden erweitert und verdichtet. "In Schwachhausen kommt eine Kita auf ein Grundschulgelände, in Huckelriede eine neue Grundschule auf das Areal einer Oberschule." Das Bildungsressort mache dabei aus der Not eine Tugend und verkauft solche Planungen als "Bildungscampus". Im Idealfall entsteht an einem Platz ein komplettes Angebot von der frühkindlichen Bildung bis zum Abitur. "Das ist prinzipiell eine gute Sache, muss aber rechtlich vernünftig abgesichert sein", sagt Hansen. Es nütze ja nichts, wenn die Grundschüler an einem solchen Standort beim Wechsel zu den weiterführenden Schulen am Ende doch ganz woanders einen Schulplatz erhalten.