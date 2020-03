Möglicherweise führt die Verbreitung des Coronavirus zur flächendeckenden Schließung von Schulen in Bremen und Niedersachsen. (Marijan Murat /dpa)

Die Schülerinnen und Schüler in Bremen und Niedersachsen werden infolge der Corona-Pandemie „sehr wahrscheinlich“ in vorgezogene Ferien gehen. „Wir bereiten uns auf ein Szenario der flächendeckenden Schließung von Schulen und Kitas vor“, erklärte Annette Kemp, Sprecherin der Bremer Bildungssenatorin, am Donnerstagabend.

Die aktuelle Lage diskutierte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) am Donnerstag bis in die späten Abendstunden mit ihren Ministerkollegen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Experten des Robert-Koch-­Instituts in Berlin. Im Raum steht, dass die ­Ferien in Niedersachsen und Bremen bereits am Montag beginnen könnten, also zwei Wochen früher als geplant. Die Bildungspause würde dann vier Wochen dauern. Medien hatten am Donnerstag berichtet, dass Niedersachsen einen Ferienstart am Montag umsetzen will.

Wie der ­WESER-KURIER aus Behördenkreisen erfahren hat, will sich Bremen dieser möglichen Entscheidung anschließen. Behördenmitarbeiter rechnen damit, dass an diesem Freitag „zu 99 Prozent“ alle Kitas und Schulen im Land Bremen bis zum 30. März geschlossen werden.

Sowohl die Bildungssenatorin Bogedan als auch der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wollen offenbar bis zu diesem Freitag warten, um die Presse und insbesondere die Eltern in aller Ausführlichkeit über diesen möglichen Beschluss zu informieren.

Vier Schulen als Vorsichtsmaßnahme geschlossen

Schon am Donnerstagmittag sind in Bremen vier Schulen als Vorsichtsmaßnahme geschlossen worden. Betroffen sind die Grundschule am Bunnsackerweg, die Grundschule Rönnebeck, die Oberschule an der Egge sowie das Berufsschulzentrum Blumenthal. Die ­Berufsschule ist im selben Gebäude­komplex untergebracht wie die Oberschule, sie hat ei­ne Außenstelle an Lüder-Clüver-­Straße. Auch die ist nun geschlossen.

Wie Sprecherin Annette Kemp weiter mitteilte, gibt es in diesen Bildungseinrichtungen „erhärtete Verdachtsfälle“. Ursache für die Entscheidung ist bei den Grundschulen in Habenhausen und in Rönnebeck auch ihre unmittelbare Nähe zu zwei Kitas, die bereits am Mittwoch bis auf Weiteres geschlossen worden waren.

Die Gemeinden Stuhr und Weyhe haben sich infolge des Coronavirus dazu entschlossen, dass ab Freitag sämtliche Schulen, Kitas und Kinderpflegeeinrichtungen geschlossen bleiben. Ursache für diese Vorsichtsmaßnahme ist ein bestätigter Corona-Fall im Zusammenhang mit einer Kinderarztpraxis.

Mit Aussicht auf die wohl nun längeren Osterferien dürfte für die Schülerinnen und Schüler eine weitere Nachricht in den Hintergrund getreten sein: Der Zukunftstag, auch als „Girl’s und Boy’s Day“ bekannt, wird in Niedersachsen in diesem Jahr verschoben. Ursprünglich hätte der Nachwuchs am 26. März die Möglichkeit erhalten sollen, für einen Tag Unternehmen und Institutionen zu besuchen. Das niedersächsische Kultusministerium will für die zweite Jahreshälfte einen neuen Termin ansetzen. In Bremen ist der Zukunftstag zunächst ersatzlos gestrichen.

Nicht möglich allen Polizisten frei zu geben

Auch bei der Polizei Bremen sind die Führungskräfte mit den Auswirkungen des Virus beschäftigt. Polizeipräsident Lutz Müller verwies in der Innendeputation darauf, dass es im Falle geschlossener Schulen und Kitas nicht möglich sei, allen Polizisten frei zu geben. Es stelle sich die Frage, auf welche Bereiche sich die Sicherheitsbehörden konzentrierten, sollten viele Mitarbeiter krank werden. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hob hervor, dass man es sich nicht leisten könne, bei Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften und im Kernbereich der Verwaltung zu viele Mitarbeiter nach Hause zu schicken.

Die Hörsäle in den staatlichen Hochschulen im Land Bremen bleiben ebenfalls geschlossen. Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SPD), entschied in Abstimmung mit den Hochschulen, dass bis einschließlich 17. April keine Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden sollen. Dies betrifft alle staatlichen Hochschulen, darunter die Universität Bremen, die Hochschule Bremen, die Hochschule Bremerhaven sowie die Hochschule für Künste. Betroffen von den Maßnahmen ist auch die Mensa der Universität Bremen. Die Mensen an der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven bleiben hingegen geöffnet. Die Jacobs University verlagert derzeit noch alle Präsenzlehr- und -lernangebote auf internetbasierte Plattformen.