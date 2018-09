Die Bremer Parteien SPD, Grüne, CDU und Linke haben sich auf einen neuen Schulkonsens geeinigt. (Frank Molter/dpa)

Der Bremer Schulkonsens geht in die zweite Runde: Zehn Jahre nach Verkündung des ersten Bremer Schulfriedens haben SPD, CDU, Grüne und Linke am Dienstag eine Neuauflage für weitere zehn Jahre bis 2028 bekannt gegeben. Damit wird es auch in Wahlkampfzeiten keine neue Strukturdiskussion geben. Soll heißen: Die zweigliedrige Schulstruktur aus Gymnasien und Oberschulen bleibt ebenso erhalten wie die Umsetzung der Inklusion.

Neu ist die schon vollzogene Gründung eines Instituts zur Qualitätsmessung und die Neudefinierung der Schulleiter als Qualitätsmanager. Zusätzlich sollen die Schulen personell erheblich aufgestockt werden, angestrebt wird eine 105-prozentige Versorgung innerhalb der kommenden fünf Jahre. Scharfe Kritik musste sich die FDP gefallen lassen, die den Schulkompromiss wie schon 2008 nicht mittragen wollte.