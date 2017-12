Damit Bremen mehr Fachpersonal gewinnen kann, fordern Schulleiter nun eine bessere Bezahlung für Lehrkräfte. (dpa)

Zuletzt forderten Lehrkräfte eine bessere Bezahlung, damit Bremen mehr Fachpersonal für seine Schulen gewinnen kann. Jetzt schließen sich auch die Schulleitungen dieser Forderung an und üben deutliche Kritik. Der Hintergrund: Gerade an Schulen, die im Alltag mit besonders großen Problemen umgehen müssen, ist es schwer, ausgebildete Lehrer und Sonderpädagogen einzustellen. Vor allem an Schulen in ohnehin benachteiligten Stadtteilen unterrichten deshalb schon viele Quereinsteiger und Studierende ohne abgeschlossene Lehrerausbildung.

Wenn Bremen in Zeiten des Fachkräftemangels mehr Personal gewinnen wolle, müsse die Bezahlung verbessert werden: Einen Tarif von A 13 für alle Lehrkräfte und A 14 für ZUP-Leitungen, die die Inklusion an Schulen zentral organisieren sollen, das fordert Thorsten Maaß, Vorsitzender der Bremer Schulleitungsvereinigung. Der zuletzt beschlossene Zuschlag für bestimmte Lehrkräfte reiche nicht aus: Bremen müsse den anderen Bundesländern einen Schritt voraus sein und bessere Bezahlung bieten, um angesichts des großen Mangels genug gutes Personal zu gewinnen.

"Wir fühlen uns allein gelassen"

Maaß kritisiert auch den Umgang von Behörde und Politik mit den Schulleitungen: „Wir fühlen uns allein gelassen“, sagt er. „Bis 2025 ist keine einzige Unterstützungsmaßnahme für Schulleitungen geplant. Dass Schulleitungen gestärkt werden müssen, ist nicht einmal im Gespräch.“

Er fordert: „Wir brauchen mehr Leitungszeit und andere Unterstützung, zum Beispiel mehr Stundenzuweisungen für die Sekretariate, sonst können wir uns kaum um Unterrichtsqualität und Schulentwicklung kümmern.“ Es müsse rasch gehandelt werden. Schulleitungen seien derzeit im Alltag sehr stark mit Krisenmanagement beschäftigt. „Jeden Tag haben wir neue Ausfälle und müssen einen Riesen-Vertretungsplan aufstellen, denn der Ausfall eines Kollegen zieht meist eine ganze Kette von Umplanungen nach sich. Das bindet viel Zeit. Zudem sollen wir den Ganztagsbetrieb organisieren oder vorbereiten, neues Personal einarbeiten. Außerdem müssen wir die steigende Zahl der Seiteneinsteiger begleiten und anleiten. Das ist ein mühsames Geschäft.“

Personalrat: Zusätzliche Ausgaben müssten mindestens 180 Millionen Euro betragen

Die zuletzt als zusätzlich beschlossenen Mittel werden die Lage an den Schulen nicht verbessern, davon ist man auch bei der Personalvertretung der Schulbeschäftigten überzeugt. So präsentierte André Sebastiani vom Personalrat Schulen eine Rechnung, nach der von rund 103 Millionen Euro, die 2018 zusätzlich für Bildung im Bremer Haushalt vorgesehen sind, rund 46 Millionen Euro in den Schulbereich fließen. Er wollte den Blick darauf lenken, wie viel Geld tatsächlich in zusätzliches Personal fließen kann und kam zu dem Schluss: Zieht man die Mittel ab, die in notwendige Anbauten und Sanierungen von Schulgebäuden fließen, in bereits beschlossene Tariferhöhungen für die Schulbeschäftigten und in zusätzliches Personal für die steigende Zahl der Schüler, dann würden letztlich nur 3,2 Millionen Euro für eine qualitative Verbesserung der Arbeit von Schulen übrig bleiben.

Viel zu wenig, urteilt der Personalrat: Schließlich müsse Bremen insgesamt 180 Millionen Euro mehr in Schulbildung investieren, wenn man bei den Bildungsausgaben von Berlin und Hamburg aufschließen wolle. Zuletzt gaben Hamburg und Berlin pro Schüler und Jahr 8500 Euro aus, Bremen nur 6500 Euro.