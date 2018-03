Das Schul-Projekt von Senatorin Eva Quante-Brandt ist gestartet. (Christina Kuhaupt)

Offiziell ist das Projekt „Gesundheitsfachkräfte an Grundschulen“ von Senatorin Eva Quante-Brandt an diesem Donnerstag gestartet. Bis die ersten Fachkräfte ihren Dienst an den zehn ausgewählten Schulen in Bremen und zwei weiteren Schulen in Bremerhaven aufnehmen, wird es aber noch einige Zeit dauern. „Wir hoffen, dass wir im April oder Mai vollzählig sind“, sagt die Sprecherin der Gesundheitsbehörde, Christina Selzer. „Wir sind noch im Bewerbungsverfahren, die Frist endet am 13. Februar.“

Mehr zum Thema „Grundschulen bekommen Gesundheitsfachkräfte“ Gesundheitsfachkräfte sollen ab Februar an zwölf Grundschulen in Bremen und Bremerhaven arbeiten. ... mehr »

Wie der WESER-KURIER berichtete, sollen sechs Gesundheitskräfte jeweils für zwei Schulen in einem eigenen Büro zuständig sein und Angebote zur Gesundheitsförderung entwickeln sowie in Sprechstunden Ansprechpartner für Lehrer, Schüler und auch Eltern sein. Derzeit werde das Projekt in den Grundschulen vorgestellt, die Gesundheitsfachkräfte würden mit den Themen gesunde Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung starten. Bevor sie an den Schulen ihren Dienst aufnehmen, würden sie durch die Landesvereinigung für Gesundheit Bremen und das Gesundheitsamt geschult. Die Fachkräfte sollen Angebote entwickeln, die auf den Bedarf in den Schulen ausgerichtet sind, so die Sprecherin. Das Projekt wird zudem von einem Kinder- und Jugendarzt und einer Verwaltungsfachkraft koordiniert.

Zehn Grundschulen ausgewählt

In Bremen wurden zehn Grundschulen in Blumenthal, Vegesack, Gröpelingen, Walle Huchting, Obervieland, Woltmershausen, Osterholz und der Vahr ausgewählt. Grundlage waren nach Angaben der Senatorin die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen sowie der Förderbedarf der Stadtteile. Das Modellprojekt im Rahmen des Präventionsgesetzes wird bis Ende 2020 mit 600.000 Euro von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert, das Gesundheitsressort stellt im Doppelhaushalt 400.000 Euro und in 2020 vorbehaltlich des Haushalts weitere 200.000 Euro bereit.