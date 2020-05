Renate Wilkens aus dem Steintor arbeitet seit neun Jahren ehrenamtlich im Oxfam-Shop. Sie wäre froh, wenn sich weitere freiwillige Mitarbeitende finden würden und der Oxfam-Shop dem Bremer Einzelhandel erhalten bliebe. (Christina Kuhaupt)

Die 54 Oxfam-Shops kämpfen wegen der Corona-Krise um ihre Existenz – auch der in Bremen. Der Secondhand-Laden in der Knochenhauerstraße 18 war wegen des Lockdowns seit dem 16. März geschlossen. Seit zwei Wochen verkaufen dort ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder gespendete, gebrauchte Kleidung, Haushaltsgegenstände, Bücher oder Spiele für den guten Zweck.

Denn die Gewinne fließen in die Arbeit der international tätigen Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, die weltweit Menschen mobilisiert, um Armut aus eigener Kraft zu überwinden. „Wir brauchen dringend Mitarbeitende“, sagt Shop-Mitarbeiterin Renate Wilkens aus dem Steintor. „Wir sind ziemlich eingebrochen, weil viele Ältere zu einer Covid-19-Risikogruppe gehören“, begründet sie die stark eingeschränkten Öffnungszeiten. Nur noch die Hälfte der vorher 60 freiwilligen Helfer ist wieder aktiv geworden.

Weil Oxfam die älteren Mitarbeitenden vor einer Infektion schützen will, dürfen und sollen sie in ihrem Ehrenamt pausieren, erklärt Oxfam-Pressesprecherin Andrea Frey. „Deshalb braucht der Oxfam-Shop für eine Übergangszeit dringend weitere, tatkräftige Helferinnen und Helfer, die über 18 Jahre sind, nicht zu einer der vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogruppen gehören und Lust haben, drei bis fünf Stunden pro Woche den Laden im Wortsinn zu schmeißen.“

Das sei umso wichtiger, weil die Einnahmen dort fehlen, wo die Unterstützung durch Oxfam jetzt dringend benötigt werde: in den Krisenregionen und armen Ländern des globalen Südens. Dass Oxfam Menschen in akuten Notlagen schnell helfen will, ist für die Bremer Shop-Mitarbeiterin Renate Wilkens ein wichtiger Grund für ihr Engagement. Ohnehin steht die 74-Jährige voll und ganz hinter den Zielen der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation, die für eine gerechtere Welt ohne Armut kämpft: Hilfe zur Selbsthilfe leisten, Frauenbildung und Schulbildung fördern.

Mehr zum Thema Das Geschäft mit Klamotten aus zweiter Hand boomt ‒ jetzt auch Secondhand nur für Männer Stilvoll nachhaltig oder einfach schick Mitte/Östliche Vorstadt. Liebhaberei als Geschäftsmodell: In wenigen Bereichen trifft das so zu, ... mehr »

Seit neun Jahren arbeitet die Rentnerin im Bremer Oxfam-Shop mit, der vor zwölf Jahren eröffnet worden ist. Sie habe schon zuvor in Second-Hand-Läden eingekauft, erzählt die Viertel-Bewohnerin, aber wegen der „guten Ware“ im Sinne von guter Qualität zum günstigen Preis und für den guten Zweck sei der Oxfam-Shop ihr Lieblingsladen geworden.

Mit ihrer Pensionierung stand für Renate Wilkens fest, „dass ein Ehrenamt für mich wichtig und gut ist“, sagt sie. Nach einer kurzen Schnupperphase gehörte sie fest zum Team, engagiert sich heute fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich und koordiniert den Bereich „Dies & Das“, in dem vor der Pandemie 18 Freiwillige in zwei Schichten tätig gewesen sind. „Dazu gehören Glas, Porzellan, Haushaltswaren, Schmuck oder Spielsachen“, zählt Wilkens auf, die auf Keramik spezialisiert ist.

Mehr zum Thema Einzelhandel im Viertel Kuchen, Hanf und Second Hand Geschäfte kommen und gehen im Viertel – oder ziehen ein paar Häuser weiter. Wieder gibt es Neues zu ... mehr »

„Ich mache auch Kampagnenarbeit,“, erzählt die tatkräftige Frau. „Dieses Jahr fällt sie wegen Corona leider aus.“ Im vergangenen Jahr habe sie unter anderem durch Schaufensterdekoration auf die Gesundheitsgefährdung der Frauen in Südafrika hingewiesen, die beim Spritzen der Weinreben völlig schutzlos den Pestiziden ausgesetzt seien, berichtet Renate Wilkens. Die Unterschriftenliste dagegen sei ans dortige Gesundheitsamt geschickt worden mit der Forderung, die Frauen besser zu schützen. „Das ist ein bisschen wie Dünnbrettbohren“, sagt sie, „aber wird weltweit gehört.“

Zu den „kleinen Tropfen auf den heißen Stein“ zählt die Bremerin auch die Verteilung von Handys durch Oxfam an Frauen in Asien und Südafrika. Dadurch könnten die sich über die Preise auf dem Weltmarkt informieren, erläutert die 74-Jährige, oder bei Misshandlung sofort Hilfe rufen. „Es gibt immer wieder Beispiele, die wirkungsvoll sind“, findet Renate Wilkens.

Der Oxfam-Shop trägt nach Ansicht der Rentnerin einen kleinen Teil zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt bei. Deshalb würde sie sich freuen, wenn sich neue helfende Hände für die Annahme der gespendeten Sachen, zum Sortieren, Präsentieren und Verkaufen finden würden und der Oxfam-Shop auch zukünftig dem Bremer Einzelhandel erhalten bliebe.

Weitere Informationen

Der Oxfam-Shop, Knochenhauerstraße 18, ist Montag und Dienstag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Wer ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich dort oder bei Shop-Referentin Margrit Löffler, E-Mail m.loeffler@oxfam.de, melden.