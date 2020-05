Das Bremer Semesterticket gilt unter anderem in Regionalzügen in ganz Niedersachsen. (Holger Hollemann/dpa)

Studierendenvertretungen in Bremen und dem Umland kritisieren „überhöhte Preise“ für das Semesterticket. Sie warnen: Da sich keine Einigung mit den Verkehrsbetrieben abzeichne, sei das Semesterticket für etwa 65 000 Studierende gefährdet. Derzeit verhandeln Studierendenvertretungen mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Die Verkehrsbetriebe haben bereits angeboten, für das kommende Semester auf eine Preiserhöhung zu verzichten.

Das reicht den Studierendenvertretungen aber nicht. „Die Preisentwicklung beim Semesterticket muss nicht gestoppt, sondern korrigiert werden“, sagt Marlin Meier, Referent für Hochschulpolitik beim Asta der Uni Bremen. Das Semesterticket in Bremen und Niedersachsen sei bundesweit am teuersten, kritisiert ein Zusammenschluss aus sechs Studierendenvertretungen, zu denen die Asten der Uni Bremen, der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste gehören. Das Semesterticket ist für Bremer Studierende verpflichtend, solange sie weder im Ausland noch im Urlaubssemester sind.

Bezahlt wird es über den Semesterbeitrag. Mit dem Ticket können Studierende in Bremen und Niedersachsen den Nahverkehr des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN), der Verkehrsregion Ems-Jade (VEJ) und der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cloppenburg (VGC) nutzen. Es gilt auch in Regionalzügen in Bremen und Niedersachen, man kommt damit bis Lübeck, Münster und Magdeburg.

Das Semesterticket funktioniert als Solidarmodell: Der Preis für den Nahverkehr wird auf viele Schultern verteilt, egal ob man das Ticket nutzt oder nicht. Die Studierenden fordern nun eine Senkung des Preises. „Schon jetzt führen wir nach Jahren weit überdurchschnittlicher Preissteigerungen wie zum Beispiel 14 Prozent allein im Herbst 2019 die bundesweite Statistik der teuersten Tickets für Studis an“, sagt der Asta der Uni Bremen, der die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben führt. Zuletzt lag der VBN-Anteil am Semesterticket bei 138,40 Euro pro Semester. Die Verkehrsbetriebe strebten für das kommende Wintersemester zunächst 141,60 Euro an.

Davon allerdings rückten sie bereits ab: Man habe zuletzt angeboten, den Preis konstant zu halten und zudem Kinder von Studierenden bis 15 Jahren kostenfrei zu transportieren. Die Studierenden fordern dagegen eine Preissenkung auf 126,30 Euro. 1993 habe das Semesterticket für die Stadt Bremen 74 D-Mark gekostet, heißt es in einer Mitteilung der Studierenden: „Aber allein in den letzten zehn Jahren erhöhte sich der Preis im Durchschnitt um fast zehn Euro pro Jahr auf aktuell 138,40 Euro.“ Es stelle sich die Frage, wer sich ein Studium hier noch leisten könne. „Langfristig muss der Senat da was machen“, sagt Marlin Meier.

Semesterbeitrag 382 Euro

Aktuell beträgt der Semesterbeitrag an der Uni Bremen 382 Euro. Davon fließen 221 Euro in das Semesterticket, weitere 85 Euro gehen an das Studierendenwerk, das Mensen und Wohnheime betreibt. In den 221 Euro für das Semesterticket sind die 138 Euro für das VBN-Ticket enthalten, dazu kommt der Preis für das landesweite Ticket. Unterstützung für die Asten kommt von der Klimaschutz-Bewegung Fridays For Future: “Wir als junge Generation sind nicht bereit, die Rechnung für eine verfehlte Verkehrs- und Klimapolitik gleich doppelt zu zahlen.

Der ÖPNV muss endlich günstiger werden", fordert Dominik Lange von Students For Future. Man habe den Asten im Oktober erste Vorschläge gemacht, sagt Rainer Counen, Geschäftsführer des VBN, dem 30 Verkehrsbetriebe angehören, darunter die BSAG. „Erst in der letzten Verhandlungsrunde kam die Forderung nach einer Preissenkung, das hat uns sehr überrascht.“ Man verhandle seit Monaten, um neue, einheitliche Verträge für insgesamt zwölf Studierendenvertretungen zu erarbeiten.

Sechs der Asten kritisierten die Preise, sechs weitere seien einverstanden damit – unter anderem der Asta der Uni Oldenburg. Der VBN wolle die Verträge nicht kündigen, könne aber einer Preissenkung nicht zustimmen, sagt Counen: „Eine Preissenkung auf 126 Euro würde für uns zu Verlusten von 1,6 Millionen Euro führen, das können unsere Unternehmen nicht wegpacken.“

Ein Wegfall des Semestertickets drohe kaum, sagt BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. „Wir bedauern das Verhalten des Asta“. Die BSAG wolle die Verträge nicht kündigen, das Ticket könne also nur dann wegfallen, falls die Asten kündigten. Wenn man sich nicht einig werde, aber keiner kündige, gelte im kommenden Semester der alte Vertrag – und der bisherige Preis von 138,40 Euro.