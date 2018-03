Endlich ist es soweit: Eislauf-Fans können ab Freitag auf die Semkenfahrt. (Frank Koch)

Gute Nachrichten für Bremer Schlittschuh-Fans: An diesem Freitag öffnen schon am Morgen die Tore zur Semkenfahrt. "Das Eis ist tragfähig", sagt Reinhard Pridat vom Bremer Eisverein am Donnerstag. Auch am Wochenende soll die Eislauffläche für die Besucher geöffnet sein. Allerdings warnt Pridat vor der schlechten Eisqualität: Das Eis ist zwar dick, aber die Eisdecke ist nicht komplett geschlossen.

Der Eisverein mahnt deshalb Eisläufer zu besonderer Vorsicht: Es gebe viele offene Stellen, sagt Pridat, die nicht alle markiert sind. Denn das Eis verändere sich sehr schnell. "Wir können uns das nicht erklären." Zwar bestehe keine Gefahr, bei einem Sturz durch ein Eisloch zu ertrinken. Wegen der aktuellen Minusgrade seien die Löcher trotzdem gefährlich: "Wer einbricht und dann durchnässt durch die Kälte laufen muss, kann erfrieren." Deswegen bittet Pridat euphorische Eisläufer, zunächst vorsichtig auf der Semkenfahrt zu sein.