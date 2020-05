Der Bremer Senat berät an diesem Dienstag über Lockerungen. (Fabian Wilking)

Der Bremer Senat befasst sich auf seiner Sitzung an diesem Dienstag mit einem möglichen Fahrplan über schrittweise Lockerungen für Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen. Wie es in der Vorlage heißt, die dem WESER-KURIER vorliegt, müsse sich der Fahrplan „am jeweils aktuellen Risiko orientieren“. Erforderlich sei eine Strategie, „die eine Lockerung von Beschränkungen mit weiterhin effektivem Gesundheitsschutz verbindet, also wirtschaftliche Aktivitäten möglich macht, ohne unnötige gesundheitliche Risiken einzugehen“.

Bremen will Plan aus Niedersachsen berücksichtigen

In der Vorlage heißt es, dass Bremen den Fünf-Stufen-Plan berücksichtigt, den das Land Niedersachsen am Montag präsentiert hat. Das gilt unter anderem für die Öffnung von gastronomischen Einrichtungen, die in Bremen laut der Vorlage weiterhin stufenweise und unter Sicherheitsauflagen vom 18. Mai an plant. Geprüft werde derzeit noch, ob die Aufenthaltszeiten pro Gast eingegrenzt werden sollten. Die bremische Task-Force „Hygieneregeln und Arbeitsschutz“ erarbeite gemeinsam mit der Dehoga verbindliche Regeln für die Gäste und das Personal. Auch die Beherbergungsbetriebe sollen schrittweise öffnen, Bremen setzt auf ein einheitliches Vorgehen und einem gemeinsamen Zeitpunkt in allen norddeutschen Ländern oder auf Bundesebene. Ein Zeit- und Maßnahmenplan werde ebenfalls für die touristischen Einrichtungen erarbeitet, der Zoo am Meer soll vom 11. Mai an schrittweise öffnen. Geprüft werde, ob und wie ab Mitte Mai touristische Einrichtungen und Aktivitäten unter freiem Himmel, wie Stadt- und Gästeführungen oder die Ausflugsschifffahrt wieder ermöglicht werden können.

Bremen werde, heißt es weiter, „abhängig von der weiteren Entwicklung der Infektionslage prüfen, ob kleinere Veranstaltungen ab Mitte Mai schrittweise wieder zugelassen werden können“. Wie Niedersachsen will Bremen überdies einen „realistischen Zeit- und Maßnahmenplan für weitere Lockerungsphasen“ erarbeiten. Dazu zählen auch Vorgaben für Veranstaltungen für unter 1000 Teilnehmer, wobei der Charakter der Veranstaltungen berücksichtigt werden soll.