Bremen fordert gemeinsam mit anderen Bundesländern eine Neustrukturierung der Deutschkursangebote für Geflüchtete. (Sebastian Kahnert /dpa /lbn)

Der Senat hat beschlossen, sich zwei Bundesratsinitiativen in der Sozial- und der Justizpolitik anzuschließen. So fordert Bremen mit Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland ein besseres System von Sprach- und Integrationskursen für Geflüchtete. Der Bund müsse seine Deutschkursangebote neu strukturieren. „Wir haben derzeit einen Flickenteppich von nicht aufeinander abgestimmten Kursangeboten unterschiedlicher Träger“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) zu dem Vorstoß. Wenn Geflüchtete die deutsche Sprache beherrschten, sei es möglich, Lebens- und Berufsperspektiven zu entwickeln. Deshalb sei es auch wichtig, die Kinderbetreuung im Zusammenhang mit den Kursen auszubauen, um so auch mehr Frauen zu erreichen.

Zusammen mit Berlin setzt sich Bremen außerdem für härtere Strafen bei sogenanntem Upskirting ein. So wird das heimliche Filmen oder Fotografieren unter Röcke und Kleider genannt, von dem meist Mädchen und Frauen betroffen sind. Bisher waren Verurteilungen daran gescheitert, dass die Täter meist in der Öffentlichkeit und unbemerkt handelten. Diese Lücke soll nun geschlossen werden, sagte Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD): „Die aktuelle Gesetzeslage wird den bestehenden technischen Möglichkeiten nicht mehr gerecht.“