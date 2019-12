Einen Drogenkonsumraum, wie diesen in Hamburg, wird es künftig auch in Bremen geben. (Christophe Gateau)

Ab kommenden Jahr wird es in Bremen einen sogenannten Drogenkonsumraum geben, das hat der rot-grün-rote Senat am Dienstag beschlossen. Bereits im August hatte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) eine Machbarkeitsstudie zu einem solchen Anlaufpunkt, an dem abhängige Männer und Frauen illegale Drogen in einem sicheren Raum konsumieren können, vorgestellt. „Mit einem solchen Angebot erreichen wir mehr Menschen und können sie besser unterstützen“, erklärte Bernhard.

Im kommenden Jahr soll zunächst ein sogenannter Drogenkonsumbus und ein Kontaktmobil als Anlaufstelle dienen, als Standort ist der Bereich der Friedrich-Rauers-Straße geplant. Dort soll dann im Jahr 2021 in einem Gebäude ein permanenter Druckraum in einem sogenannten Integrierten Modell zusammen mit Angeboten der Drogenhilfe eingerichtet werden.

Drogenkonsumräume sollen sicherstellen, dass Betroffene illegale Substanzen mit sauberen Utensilien und damit unter hygienischeren Bedingungen konsumieren können. In den 24 Anlaufstellen in anderen Städten arbeiten zudem qualifizierte Mitarbeiter, die im Falle einer Überdosis eingreifen und Erste Hilfe leisten können.