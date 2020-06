Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). (Sina Schuldt/dpa)

Der Bremer Senat hat Lockerungen für Veranstaltungen beschlossen: Danach dürfen ab Donnerstag in Innenräumen bis zu 250 Menschen zusammenkommen, im Außenbereich liegt die Obergrenze bei 400. Bislang galten für einzelne Bereiche unterschiedliche Regelungen. „Wir hatten einen ganzen Zoo an Regelungen, das haben wir jetzt auch in Anlehnung an unser Nachbarbundesland Niedersachsen in der Corona-Rechtsverordnung angepasst“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Bislang waren in Theatern und Kinos und bei Veranstaltungen in Außenbereichen maximal 200 Teilnehmer erlaubt.

Innenräume müssten allerdings eine entsprechende Größe für die Obergrenze haben, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Bovenschulte: „Für die Veranstalter gilt nach wie vor die Abstandspflicht von eineinhalb Metern, und sie müssen ein Hygienekonzept vorlegen.“ Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebe es bei Veranstaltungen nicht. „Diese Regel gilt im öffentlichen Nahverker und im Einzelhandel“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Ausgenommen von der Neuregelung zu den Veranstaltungen sind Clubs und Diskotheken, sie bleiben weiterhin geschlossen. Vielleicht könne es bald eine andere Regelung geben, im Moment sei dies aber noch keine Option. „Es ist schwer vorstellbar, wie etwa in Diskotheken beim Tanzen oder anderen Veranstaltungen in Clubs der erforderliche Abstand eingehalten werden kann“, so der Bürgermeister. Dies sei keine leichte Situation für die Veranstalter, räumte Bovenschulte ein, derzeit aber alternativlos. Weiterhin gebe es einzelne Ausnahmen von der Neuregelung, etwa für Demonstrationen.