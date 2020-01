Für den Bürgerschaftsabgeordneten Cindi Tuncel (Linke) soll die Bündelung von Integrationskonzepten zu einem besseren Überblick führen. (FRANK SCHEFFKA)

Der Bremer Senat wird bis Ende dieses Jahres die verschiedenen Konzepte zur Integration zu einem neuen Rahmenkonzept für gesellschaftliche Teilhabe und Vielfalt zusammenfassen. Dies hat die Bremische Bürgerschaft am Donnerstag mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen. Hintergrund ist, dass derzeit unterschiedliche Ansätze bestehen für neu angekommene Geflüchtete einerseits und für Menschen, die schon länger in Deutschland leben, andererseits. Dies entstand laut dem von SPD, Grüne und Linke eingebrachten Antrag infolge der vermehrten Zuwanderung seit 2014.

„Es ist nötig, alle Maßnahmen zur Teilhabe zu bündeln. Nur so können wir einen guten, verständlichen Überblick bieten und Bestehendes verbessern“, sagte Cindi Tuncel, migrationspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Dabei sollen migrantische Organisationen und der Bremer Rat für Integration eingebunden werden. Valentina Tuchel, integrationspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, hob hervor, es müsse überlegt werden, was man für echte gesellschaftliche Teilhabe und gegen die gesellschaftliche Unterrepräsentation von Migrantinnen und Migranten tun könne. Die positiven Effekte von Zuwanderung müssten stärker gesehen werden.

CDU und FDP kritisieren Rahmenkonzept

Die CDU-Fraktion stimmte dem Antrag der Koalition zu, legte aber auch einen eigenen Antrag vor, der ein Bremer Integrationsgesetz forderte. Dies fand keine Zustimmung. Sigrid Grönert, Sprecherin für Migration und Integration, sagte: „Integration ist mehr als Teilhabe und Diversity. Es geht um ein Geben und Nehmen.“ Ihre Fraktion befürworte ein Gesetz, so wie es das auf Bundesebene und in anderen Bundesländern gebe. Grönert wehrte sich gegen den Vorwurf, sie plädiere für ein Integrationsgesetz nach bayrischem Vorbild. Sie verwies darauf, dass der Senat in einer Antwort kürzlich schrieb, ein Integrationsgesetz würde geprüft. Dass man nun ein Rahmenkonzept verabschiede, sei sicher nicht finanziell günstiger. Magnus Buhlert, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, hält ein Integrationsgesetz für „verfrüht“. Er kritisierte: „Wer so ein Gesetz will, der steht nicht in der Pflicht, eines zu fordern, sondern eines vorzulegen.“ Dann diskutiere man nicht über Abstraktes. Die Liberalen begrüßten die Idee eines Rahmenkonzepts für gesellschaftliche Teilhabe und Vielfalt, weil sie die Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft verfolgten, sagte Buhlert. Das neue Konzept, das, wie Tuncel betonte, im Titel bewusst nicht von Migranten oder Integration spricht, könne man Buhlert zufolge ausdehnen auf andere Gruppen, etwa Menschen mit Behinderung.