Die Bremer Senatorinnen und Senatoren sind seit 100 Tagen im Amt. (Mohssen Assanimoghaddam)

Die Vertreter des Bremer Senats haben am Dienstag ein weitgehend positives Fazit über ihre bisherige Arbeit gezogen. „Wir halten das Versprechen ein, eine Koalition der Gemeinsamkeiten zu sein“, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag. Kleinere Unstimmigkeiten unter den Koalitionspartnern seien zwar nicht unüblich, allerdings gebe es „ohne Reibung keine Wärme.“ Bei der Frage, wie sich die ersten Hiobsbotschaften der Legislaturperiode in Form des Geno-Defizits oder der Flughafenfinanzierung auf die Haushaltsverhandlungen auswirken werden, blieben die Koalitionspartner vage.

Auch Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) betonte, der neue Senat habe bisher „keine Ressortegoismen“ hervorgebracht. Das zeige unter anderem die kürzlich einberufene Senatskommission für den Schulbau, in der mehrere Senatorinnen und Senatoren über ihre Ressortgrenzen hinaus kooperieren. „Wir sind sehr gewillt, dass alle Koalitionspartner sehr eng zusammenarbeiten“, ergänzte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). „Wir wollen viele Dinge im Dialog lösen.“

Kritik der Opposition, dass die Regierung nach den ersten 100 Tagen im Amt nur wenige Ergebnisse vorweisen könne, widersprachen die Senatorinnen und der Bürgermeister entschieden: Auf die ersten Krisen, beispielsweise die Kurzarbeit in der Bremer Stahlproduktion von Arcelor-Mittal, habe man umgehend reagiert. Auch im Schulausbau oder in Initiativen zur sauberen und sicheren Stadt komme man voran. Wie viele Projekte finanziert werden, betonte Vogt, müsse mit den Haushaltsverhandlungen geklärt werden. Ein Vorgriff auf diese Gespräche werde es nicht geben. Allerdings, sagte Bürgermeister Bovenschulte, werden dort die „größte der Schritte unserer politischen Arbeit“ entschieden. Doch schon jetzt zeige sich, dass die finanziellen Spielräume begrenzt sind. „Unsere Schritte werden deshalb kleiner, als wir sie uns vorgenommen haben.“

Wo die Schwerpunkte für künftige Investitionen liegen, deutete Senatorin Schaefer an: Diese seien im Koalitionsvertrag festgelegt. Allerdings wolle man sich bemühen, bei zahlreichen Projekten Ko-Finanzierungen in Zusammenarbeit mit dem Bund auf die Beine zu stellen.

Die CDU hatte am Vormittag in einer Erklärung kritisiert, dass der Senat in den ersten 100 Tagen sich zu sehr auf sich selbst konzentriert habe und keine Ergebnisse erzielt habe. Auch die FDP erklärte, die Bilanz sei „mau“.