Der Bremer Senat ist bei der Beratung des Haushaltsentwurfs für 2020/21 ein Stück vorangekommen, hat am Dienstag aber noch keine konkreten Beschlüsse gefasst. Erst beim zweiten Teil der Etat-Klausur in einer Woche soll das Zahlenwerk seine endgültige Gestalt erhalten. Anschließend wird es von den Deputationen und voraussichtlich ab Ende Mai / Anfang Juni durch die Bürgerschaft in zwei Lesungen beraten. Der Haushaltsgesetzgeber kann am Entwurf des Senats noch jede Menge Änderungen vornehmen.

„Das war heute ein wichtiger Schritt zum Haushalt hin“, sagte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) nach den Beratungen im Senat. Laut Strehl kamen dabei Vorschläge auf den Tisch, wie zusätzliche Ausgaben in zentralen Bereichen wie Klimaschutz, Bildung und Arbeitsmarkt gestemmt werden können. Zu Details wollte sich der Finanzsenator nicht äußern. Steuererhöhungen schloss er aus.

Auf Nachfrage kündigte Strehl an, dass zur Finanzierung der Mehrausgaben voraussichtlich auch die Rücklagen der Anstalt für Versorgungsvorsorge herangezogen werden sollen. Damit bestätigte er einen Bericht des WESER-KURIER. Bremen hat bei der Anstalt rund eine halbe Milliarde Euro für die ergänzende Finanzierung von Pensionen angespart. Zinsen bringen diese Gelder nicht mehr. Vorgesehen ist deshalb, in den kommenden Jahren jeweils niedrige zweistellige Millionenbeträge aus dem Kapitalstock der Anstalt zu entnehmen und damit im Haushalt vorrangige Projekte zu finanzieren. Strehl hierzu: „Es ist schon klar, dass wir diesen Weg gehen können.“

Dem Vernehmen nach soll darüber hinaus sowohl im Landes- als auch im stadtbremischen Haushalt eine sogenannte globale Minderausgabe veranschlagt werden. Das bedeutet, dass dieses Geld im Laufe des Haushaltsjahres noch eingespart werden muss. Zum Beispiel dadurch, dass sich bei dem ein oder anderen Investitionsvorhaben Verzögerungen ergeben und die dafür eingeplanten Mittel noch nicht abfließen. Dies ist durchaus üblich. Allerdings kommt es darauf an, dass die eingeplanten Minderausgaben realistisch angesetzt sind und nicht nur dazu dienen, durch überzogene Einsparerwartungen den Etat anderer Stelle aufzublähen.