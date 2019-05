Es ist fraglich ob zahlungsunwillige Unterhaltpflichtige nicht zahlen wollen, oder nicht zahlen können. (Sebastian Kahnert /dpa)

Übt die Sozialbehörde den nötigen Druck auf Unterhaltspflichtige aus, die ihren Zahlungspflichten nicht nachkommen? Antworten des Senats auf zwei entsprechende parlamentarische Anfragen der CDU-Bürgerschaftsfraktion nähren Zweifel. Die Papiere sind bisher nicht veröffentlicht, sie stehen an diesem Dienstag auf der Tagesordnung der Landesregierung.

Die Christdemokraten hatten sich nach der Zahl der Strafverfahren erkundigt, die seit 2017 von der Sozialbehörde wegen Verletzung der Unterhaltspflicht eingeleitet wurden. Hintergrund: Wer sich seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, „sodass der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist oder ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre“ (Gesetzestext), wird in Paragraf 170 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bedroht. Da die Sozialbehörde in vielen Fällen von Zahlungsverweigerung zeitweilig einspringen muss, sollte sie eigentlich ein Interesse daran haben, dass die Justiz säumigen Vätern oder Müttern im Nacken sitzt.

Doch im genannten Zeitraum haben weder die Unterhaltsvorschussstellen des Amtes für soziale Dienste noch das Rechtsreferat der Sozialsenatorin auch nur eine einzige Strafanzeige erstattet, wie aus dem Entwurf der Senatsantwort auf die CDU-Anfrage hervorgeht. Die 81 Ermittlungsverfahren, die seit 2017 bei der Staatsanwaltschaft anhängig waren, wurden demnach von anderer Seite angestoßen. Drei Strafbefehle und fünf Anklagen sind bisher aktenkundig.

Bei einem weiteren Aspekt der Unterhaltsproblematik muss die Sozialbehörde einräumen, keinen wirklichen Überblick zu haben. Gemeint sind die sogenannten fiktiven Einkünfte von säumigen Unterhaltspflichtigen. Das Bundesfamilienministerium hatte schon vor einiger Zeit in seinen Richtlinien, die für Unterhaltsvorschüsse durch die Sozialbehörden der Bundesländer gelten, unterhaltspflichtigen Eltern eine Beweispflicht auferlegt: Wer behauptet, nicht zahlen zu können, muss nachweisen, dass er alle ihm zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ansetzung eines fitkiven Einkommens

Zu belegen sind zum Beispiel Bewerbungen um Arbeitsstellen oder Bemühungen um eine Aufstockung der Stundenzahl bei Teilzeitbeschäftigung. Bleiben solche Nachweise aus, kann die Sozialbehörde ein fiktives Einkommen ansetzen und auf dieser Grundlage vor Gericht auch einen rechtlichen Titel gegen den Betroffenen erwirken.

Wie oft ist das seit 2017 in Bremen geschehen? Die Antwort darauf bleibt der Senat schuldig. „In der vom Amt für soziale Dienste genutzten Software ,OK.JUG‘ können Daten zur Annahme von fiktiven Einkünften sowie zur Erwirkung von Unterhaltstiteln nicht erfasst werden“, heißt es in der Antwort auf die CDU-Anfrage. Für den Herbst sei der Aufbau eines Controlling-Systems geplant, „das entsprechende Auswertungen künftig möglich macht“.

Einsilbig bleibt der Senat auch bei der Frage, wie häufig bei den Unterhaltssäumigen geprüft wurde, ob der Arbeitsplatz schuldhaft verloren wurde und ob die Betreffenden sich ausreichend um einen neuen Job gekümmert haben. Antwort der Landesregierung: „Die erfragten Sachverhalte werden statistisch nicht erfasst.“

Passen muss der Senat schließlich auch bei der dritten Frage zu diesem Komplex, nämlich bei gemeldeten Fällen von Schwarzarbeit zahlungsunwilliger Unterhaltspflichtiger. In wie vielen Fällen und mit welchem Ergebnis sei solchen Meldungen nachgegangen worden, wollte die CDU wissen. Der Senat verweist auf eine andere Behörde, nämlich den Zoll. Der sei für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig. Es gebe auch durchaus Verdachtsfälle, in denen der Zoll von den Unterhaltsvorschussstellen der Sozialbehörde eingeschaltet wurde. In der Behörden-EDV seien sie aber nicht erfasst.