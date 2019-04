Der Kaufpreis für das Parkhaus-Mitte liegt bei 16,7 Millionen Euro. (Frank Thomas Koch)

Das Parkhaus-Mitte wechselt den Eigentümer: Der Bremer Senat hat am Dienstag dem Verkauf des Parkhauses an den Bau-Unternehmer Kurt Zech zugestimmt. "Der Verkauf ist ein Meilenstein für die weitere Entwicklung der Bremer Innenstadt", bewertet Bausenator Joachim Lohse den Verkaufsbeschluss. Man habe nun die Möglichkeit, Bremen nachhaltig und urban mit hoher Aufenthaltsqualität aufzustellen. Als einen wichtigen Impuls für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt sieht Wirtschaftssenator Martin Günthner den Verkauf: "Die Weiterentwicklung der City von einer klassischen Innenstadt des vergangenen Jahrhunderts zu einer modernen Metropole des 21. Jahrhunderts wird Bremens Rolle als Oberzentrum im Nordwesten und immer stärkeren Touristenmagneten weiter stärken."

Wie berichtet, will der Unternehmer Zech das Parkhaus abreißen und eine City-Galerie schaffen. Für sein Projekt benötigt er aber auch die Immobilie von Galeria Kaufhof und das Gebäude von Karstadt. Auch ein direkter Abriss des Parkhauses ist nicht möglich, da die Parkplätze auf der Galeria Kaufhof nur durch das Parkhaus Mitte zu erreichen sind.

Im Vertrag sind aber auch Bedingungen verankert: So muss mindestens der Raum des Parkhauses-Mitte und des Galeria-Kaufhof-Gebäudes neu bebaut werden. Alleine auf dem Gelände des Parkhauses-Mitte sollen 21.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für Einzelhandel, Büro und Wohnen entstehen. Die DIC Asset AG als Eigentümerin des Kaufhof-Grundstücks hat sich laut Senatsmitteilung aber schon bereit erklärt, an einem städtebaulich-architektonischen Werkstattverfahren teilzunehmen, an dem sechs Planungsbüros beteiligt sind.

Der Kaufpreis für die Immobilie liegt bei 16,7 Millionen Euro. Zieht man den Abriss und weitere Aufwände ab, liegt er laut Senatsmitteilung noch bei 14 Millionen Euro. Ferner sind im Kaufvertrag verbindliche Fristen für das Gesamtprojekt vereinbart. So müssen die Bauanträge innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden des Bebauungsplans eingereicht und sechs Monate nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Abriss des Parkhauses begonnen werden. Vor der notariellen Beurkundung des Vertrags am 6. Mai befasst sich die zuständige Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft am kommenden Donnerstag mit dem Verkauf. Am Freitag votiert der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft. (sei)