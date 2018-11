Das Logo des Islam-Dachverbandes Ditib (Türkisch-Islamische Union). (Marijan Murat/dpa)

Nach dem Führungswechsel im Ditib-Landesverbandes Niedersachsen und Bremen werden die Konsequenzen auch in der Hansestadt diskutiert. Mehrere Parteien fordern, dass die Zusammenarbeit mit dem Moscheenverband, die seit 2013 auf Grundlage eines Staatsvertrages geregelt ist, überdacht wird.

Am Sonntag war der Ditib-Landesvorstand unter der Führung des Vorsitzenden Yilmaz Kilic zurückgetreten, Grund war die wachsende Einflussnahme der Türkei. Daraufhin hatten mehrere Parteien in Niedersachsen eine Neubewertung der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Moscheenverband gefordert.

In Bremen haben Ditib, die Islamische Religionsgemeinschaft Schura und der Verband der Islamischen Kulturzentren mit dem Bremer Senat 2013 einen Staatsvertrag geschlossen, worin die Stellung der muslimischen Religionsgemeinschaften in der deutschen Gesellschaft festgelegt ist. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit auf Basis der freiheitlichen und rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes.

Der Senat möchte an dieser Vereinbarung mit Ditib festhalten. „Der Senat wird die Arbeit des neuen Vorstands wie bisher aufmerksam begleiten“, erklärte Sprecher André Städler. Mit dem neu gewählten Landesvorstandsvorsitzende Ali Ihsan Ünlü habe man bereits von 2008 bis 2011 gut zusammengearbeitet. Auch für die SPD-Fraktion sei der Vorstandswechsel kein Grund, die Zusammenarbeit mit Ditib grundsätzlich in Frage zu stellen, sagte der Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe. Der Vertrag habe sich im Grundsatz bewehrt.

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp erklärte hingegen, der Rücktritt des Vorstandes müsse zum Anlass genommen werden, den Vertrag „zu evaluieren und mit den Verbänden ins Gespräch zu kommen, ob der Geist des Vertrags gelebt wird“. Cindi Tuncel, migrationspolitischer Sprecher der Linken, sagte, der wachsende Einfluss der türkischen Regierung durch Ditib habe mit dem deutschen Religionsverfassungsrecht nichts mehr zu tun. Der Staatsvertrag stehe deshalb in Frage.

Mitgliederschwund bei Deutsch Türkischer Gemeinde

Der Rücktritt des Landesvorstandes sei konsequent, aber auch ein Alarmsignal. Lencke Steiner, FDP-Fraktionsvorsitzende, begrüßte die Bemühungen des zurückgetretenen Ditib-Landesvorstandes, „für mehr Offenheit zu sorgen und die Strukturen innerhalb des Bundesverbandes zu verändern.“ Distanziere sich Ditib nicht von der türkischen Regierung, sei eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form nicht mehr möglich.

Sowohl Vertreter des Ditib-Landesverbandes als auch der Islamischen Religionsgemeinschaft Schura in Bremen äußerten sich auf eine Anfrage des WESER-KURIER bis Redaktionsschluss nicht. Einen neuen liberalen Islamverband, wie er in Niedersachsen geplant ist (wir berichteten), wird es in Bremen dagegen nicht geben. Künftig fehlt hier sogar eine konfessionell ungebundene Muslim-Vertretung: Die „Deutsch Türkische Gemeinde im Lande Bremen und Umgebung“ hat sich aufgelöst.

Auf Nachfrage des WESER-KURIER begründete dies der frühere Vorsitzende Cemal Alper Ergülen mit Mitgliederschwund und allgemein nachlassendem gesellschaftlichen Engagement. Der Verein war 2015 gegründet worden und gehörte als Landesverband zur säkular ausgerichteten Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD) mit bundesweit etwa 60 000 Mitgliedern.

Mehr zum Thema In Niedersachsen Gründung eines liberalen Islamverbandes geplant In Niedersachsen wird die Gründung eines neuen, liberalen Islamverbandes vorbereitet. Der neue ... mehr »

Der in Niedersachsen geplante unabhängige Verband soll die Integrationsarbeit fortsetzen. „Wir sind in der Gründungsphase und uns noch nicht in allen Punkten einig“, sagte Initiator Avni Altiner am Mittwoch in Hannover. Er sieht die künftige Vereinstätigkeit aber ausschließlich in Niedersachsen, während der Ditib-Landesverband auch Muslime in Bremen betreut. Altiner sagte, in Bremen sei durch den Staatsvertrag bereits vieles gelöst.

Ein Sprecher der TGD-Bundesorganisation in Berlin schloss nicht aus, dass in Bremen ein neuer Landesverband aufgebaut wird. Das hänge allerdings auch davon ab, ob sich hier junge Muslime engagieren wollten. Das Verhältnis zu Ditib sei generell schwierig, sagte er. Als säkularer Verband stehe die Türkische Gemeinde in Deutschland in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zu den großen Islamverbänden, habe zudem eine kritische Grundhaltung. Andererseits wolle sich die TGD nicht am „Islam-Bashing“ beteiligen. Ohnehin gebe es auf lokaler Ebene immer wieder Berührungspunkte mit Ditib-Vertretern. Wenn aber nun Repräsentanten liberaler Strömungen offenbar von Ankara auf Linie gebracht würden, sei dies deutlich zu kritisieren.