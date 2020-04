Die Bremer Stadtmusikanten tragen Schutzmaske. (Sina Schuldt/dpa)

Trotz dringender Empfehlung hat laut Ordnungsamt nur etwa jeder Fünfte am Montag beim Einkaufen oder im Öffentlichen Personennahverkehr eine Mund- und Nasenbedeckung getragen. Das Ergebnis sei nicht berauschend, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag. Der Wert resultiert aus Beobachtungen des Ordnungsamtes. Der Senat will noch bis Freitag abwarten und dann über eine Maskenpflicht entscheiden, die am Montag in Kraft treten könnte.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) betonte, beim Tragen der Mund- und Nasenbedeckung gehe es um den Schutz des jeweils anderen. Es sei unbestritten, dass die Masken einen positiven Effekt hätten. Sollte man bis Freitag feststellen, dass sich 90 Prozent freiwillig an die Empfehlung hielten, dann wäre das Ziel ohne Verpflichtung erreicht. „Das wäre das Allerschönste, wenn das bei uns aus schierer Einsicht erfolgen würde.“ Er habe die Hoffnung, dass dies freiwillig umgesetzt werden könne. „Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir entsprechend andere Beschlüsse fassen.“

Mehr zum Thema Die aktuellen Corona-Entwicklungen Liveblog: Bremen will Sportplätze behutsam öffnen Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und ... mehr »

Auch die Bezirkssportanlagen und Sportanlagen sollen für Bewegungssport bald wieder geöffnet werden. Das sagte Sportsenatorin Anja Stahmann am Dienstag während der Senatspressekonferenz. Auch Golfplätze und Tennisplätze sollen schon bald wieder freigegeben werden. Umkleiden und Hallen sollen dennoch bis auf Weiteres geschlossen sein, ebenso Stadien. "Es geht um individuelle Bewegung unter Einhaltung der Schutzbestimmungen", so Stahmann. Einen Zeitfahrplan für den Breitensport werde es nicht geben. Erst nach einer Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende April könnte es eine Art Zeitplan geben. "Die Erfolge, die wir erzielt haben, sind fragil. Das wollen wir erhalten." Am Freitag soll es weitere Details zur Allgemeinverfügung geben, so Stahmann.

Innensenator Ulrich Mäurer betonte, dass die schrittweise Freigabe bereits am kommenden Samstag bereits beginnen soll. Einen entsprechenden Beschluss will der Senat am Freitag umsetzen.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen: