Der Bremer Senat will die versprochenen Gratis-Masken per Post verschicken. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Der Senat will allen Bremer Bürgern zwischen 15 und 59 Jahren fünf FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung stellen. Die Masken werden per Post verschickt. Sie sollen Anfang Februar zugestellt werden. Den Transport wird ein externer Dienstleister übernehmen. Alle Bremer ab 60 Jahren werden in den nächsten Tagen ohnehin über die Krankenkassen mit Gutscheinen für Masken versorgt. Zusätzlich plant der Senat, auch die Bürger ab 60 mit mehreren Masken auszustatten. Für diese Gruppe wird es laut Gesundheitsbehörde allerdings wohl weniger als fünf Exemplare geben.

Ab Februar gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Bremen. Darauf hat sich der Senat geeinigt. An allen Orten, an denen bisher die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung galt, müssen dann medizinische Masken getragen werden. Darunter fallen OP-Masken sowie Masken der Standards FFP2 und KN95/N95. Bremen setzt damit um, was Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben. „FFP2-Masken bieten einen hohen Fremd- und Eigenschutz“, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). „Wir möchten mit der Verteilung sicherstellen, dass allen, unabhängig von den eigenen finanziellen Möglichkeiten, dieser hohe Schutz gewährt werden kann.“