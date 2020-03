Bremens ehemaliger Bürgermeister Wilhelm Kaisen nutzte diesen Mercedes-Benz als Dienstwagen. (Ingo Wagner /dpa)

Der Senat macht Ernst mit der schrittweisen Abschaffung von Dienstwagen für die Chefs von Unternehmen, die mehrheitlich der Stadt oder dem Land Bremen gehören. Bei Neuverträgen soll Geschäftsführern statt eines repräsentativen Autos ein sogenanntes Mobilitätsbudget angeboten werden, das die Kosten für öffentlichen Nahverkehr und Bahn, Carsharing, E-Räder und andere Formen umweltfreundlicher Fortbewegung umfasst. Das rot-grün-rote Bündnis will damit ein politisches Signal setzen – auch nach innen, denn bisher bleibt Bremen hinter den selbstgesteckten Klimazielen zurück. Die CO2-Einsparungsziele für 2020 können nicht mehr erreicht werden.

Über die Idee eines Mobilitätsbudgets als Alternative zur Dienstkarosse hatte sich eine Arbeitsgruppe mehrerer Senatsressorts bereits im vergangenen Jahr Gedanken gemacht. Die Neuregelung würde vorrangig etwa 40 Geschäftsführer öffentlicher Unternehmen betreffen, zusätzlich mehrere Dutzend Prokuristen und sonstige Führungskräfte. Ihre Verträge sahen bisher den Anspruch auf Oberklassen-Fahrzeuge als Dienstwagen vor, die auch privat genutzt werden können. Anders ging es gar nicht, wollte Bremen als attraktiver Arbeitgeber mit der Privatwirtschaft mithalten.

Mehr zum Thema Kommentar zur Abschaffung von Dienstwagen Symbolpolitik Spitzenkräfte öffentlicher Unternehmen sollen in Bremen künftig umweltfreundlich unterwegs sein, ... mehr »

Inzwischen steuern aber auch dort manche Unternehmen um. Sie verordnen sich eine Nachhaltigkeitsstrategie und versuchen sich vom althergebrachten Statusdenken der Führungskräfte zu lösen, das seinen Ausdruck auch im Bereitstellen hochwertiger Dienstwagen fand. Diese Einstellung soll also bald auch in den Chefetagen der bremischen Betriebe der Vergangenheit angehören.

In einem Papier, das zwischen mehreren Senatsressorts abgestimmt ist und dem WESER-­KURIER vorliegt, sind die Grundzüge des künftigen Mobilitätsangebots für die Führungskräfte beschrieben. Statt des Dienstwagens mit privater Nutzung, für den bisher ein Preislimit von 46.500 Euro galt, sollen die Chefs der bremischen Unternehmen bei Neuverträgen ein Budget für umweltfreundliche Mobilität in Höhe von 4800 Euro jährlich angeboten bekommen. Wer es nicht oder nur teilweise in Anspruch nimmt, soll den Restbetrag als Brutto-Aufschlag auf sein Geschäftsführergehalt bekommen.

Umweltfreundliche Mobilitätsangebote sind nicht einkommensteuerpflichtig

Einen gewissen Anreiz erhofft sich der Senat von den steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Dienstautos mit privater Nutzungsmöglichkeit müssen nämlich vom Halter als sogenannter geldwerter Vorteil versteuert werden. Bei einem Fahrzeug mit einem Listenpreis von 50.000 Euro beträgt die monatliche Steuerlast rund 350 Euro. Umweltfreundliche Mobilitätsangebote, die vom Arbeitgeber finanziert werden, sind dagegen nicht einkommensteuerpflichtig.

Was die Akzeptanz des geplanten Mobilitätsbudgets angeht, setzt die Landesregierung ganz auf den Mentalitätswandel in der jüngeren Management-Generation. Bereits im vergangenen Jahr hatte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) seine Erwartungen deutlich formuliert: „Das ist höchstens noch für einige ältere Herren ein Problem. Aber grundsätzlich ist unser Eindruck, dass es da keinen Stress gibt.“

Mehr zum Thema Umstieg auf andere Mobilitätsangebote Weniger Dienstwagen für Chefs öffentlicher Unternehmen in Bremen Raus aus dem Dienst-Mercedes, rein in die Straßenbahn - das ist das Idealbild einer Verkehrswende, ... mehr »

Die Neuregelung für die Chef-Ebene ist Teil eines umfassenderen Ansatzes, mit dem der Senat die Umweltbilanz seines Verantwortungsbereichs verbessern will. Alle öffentlichen Betriebe, also beispielsweise der Klinikverbund Gesundheit Nord oder der Hafenlogistiker BLG, sind aufgefordert, Mobilitätskonzepte zu erstellen. Das gilt sowohl für den eigenen Fuhrpark als auch für den Arbeitsweg der Beschäftigten. 2019 waren gut 42 Prozent davon Pendler aus Niedersachsen. Wer bisher mit Privat-Pkw zur Arbeit fährt, dem soll der Umstieg durch Arbeitgeberzuschüsse schmackhaft gemacht werden – bis hin zur vollständigen Übernahme von Bus- und Bahn-Zeitkarten.

Bremens politische Spitze ist derzeit noch überwiegend mit eigenen Dienstwagen unterwegs, wofür es im Fall des Bürgermeisters und des Innensenators allerdings auch Sicherheitsgründe gibt. Die Grünen-Senatoren Dietmar Strehl, Anja Stahmann (Soziales) und Maike Schaefer (Umwelt, Bau, Verkehr) teilen sich ein Fahrzeug. Dieser Ansatz wird auch vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen gutgeheißen. Dessen Vorsitzender Bernhard Zentgraf begrüßt, „dass sich dadurch ein konkreter Einsparungseffekt ergibt“. Zentgraf hält es für vertretbar, solche Pool-Lösungen, also die gemeinschaftliche Nutzung von Dienstwagen, auch den Führungskräften öffentlicher Betriebe aufzuerlegen. Der Politik komme dabei eine Vorbildfunktion zu. „Die Treppe wird schließlich von oben gekehrt“, sagt Zentgraf.