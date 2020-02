Nicht alles, was die Senatsressorts an Ausgabewünschen angemeldet haben, wird sich im Bremer Etat 2020/21 wiederfinden. (Daniel Reinhardt/DPA)

Wofür wird Bremen 2020 und 2021 Geld zur Verfügung haben? Diese Frage klärt sich an diesem Dienstag zumindest vorläufig, denn der Senat kommt am Vormittag zu seiner zweiten und entscheidenden Klausur zusammen. Dabei soll ein Entwurf für den Landes- und Bremer Kommunalhaushalt zumindest in Grundzügen erstellt werden. Er ist dann Beratungsgrundlage für die parlamentarischen Gremien.

Am Montag sollte eigentlich die Runde der Staatsräte entscheidende Vorarbeit für die Senatoren leisten. So war es wenigstens geplant, denn noch übersteigen die Ausgabewünsche der Senatsressorts deutlich die verfügbaren Mittel. Doch zur Überraschung einiger Teilnehmer wurde dieser Tagesordnungspunkt kurzfristig abgesagt, denn Finanzstaatsrat Henning Lühr hatte sich wegen auswärtiger Verpflichtungen entschuldigen lassen. Ohne seine Mitwirkung machte eine Erörterung der Finanzthemen keinen Sinn.

Zusätzliche Spielräume von 100 Millionen Euro

Selbst innerhalb der Staatsräterunde wurde diese unerwartete Wendung unterschiedlich gedeutet. Eine der angebotenen Interpretationen: Die Lage ist nicht mehr ganz so angespannt wie noch vor Wochenfrist, als die Mittelanforderungen der Senatsressorts den Verteilungsspielraum weit überstiegen. Zum einen, weil die Finanzbehörde den Ressorts an der ein oder anderen Stelle Konzessionen abgetrotzt hat; zum anderen, weil Lühr und Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) da und dort noch ein bisschen Geld zusammengekratzt haben – unter anderem aus Haushaltsresten des Jahres 2019, durch den Griff in die Rücklagen der Anstalt für Versorgungsvorsorge (wir berichteten) und die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe; untechnisch ausgedrückt: durch die Ankündigung nicht näher benannter Einsparungen während der beiden Haushaltsjahre. All dies zusammen könnte zusätzliche Spielräume von gut 100 Millionen Euro eröffnen. Die Absage der Finanzberatungen in der Staatsräterunde könnte freilich auch ein taktisches Mittel sein, um den Einigungsdruck auf die Senatsklausur zu erhöhen.

Als gesichert gilt inzwischen, dass in den Haushalt 2020/21 ein Topf für klimarelevante Ausgaben eingebaut werden soll. Zehn Millionen Euro im ersten Jahr, 20 Millionen im zweiten. Aus diesen Mitteln sollen einschlägige Maßnahmen nicht nur der Umweltbehörde, sondern aller Senatsressorts bezahlt werden.