Der Dienstwagen von Bürgermeister Carsten Sieling. (Christina Kuhaupt)

Fährt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) einen protzigen Dienstwagen, während im Haushaltsnotlageland Bremen sonst an jeder Ecke gespart werden muss? Ein Leserbrief im WESER-KURIER hatte Ende Dezember diese Frage aufgeworfen. Der Absender hatte behauptet, Sieling sei kürzlich mit einem S-Klasse-Mercedes (Neupreis 85.000 Euro aufwärts) zu „Verhandlungen“ bei Airbus vorgefahren. Das passe doch ganz und gar nicht zur finanziellen Lage des kleinsten Bundeslandes.

Der Beitrag in der Lesermeinungsspalte hat dem Rathaus ein paar entrüstete Mails von Bürgern eingetragen, mit der Realität hatte er allerdings nicht viel zu tun. Denn erstens weilte Sieling nicht zu Verhandlungen beim Flugzeughersteller im Bremer Süden, sondern um dort an einer Betriebsversammlung teilzunehmen und bei dieser Gelegenheit zu den Beschäftigten zu sprechen. Und zweitens: Was immer die Verfasserin des Leserbriefs gesehen haben mag – es handelte sich weder um Sielings Dienst- noch um seinen Privatwagen. Sielings Dienstfahrzeug ist ein geleaster E-Klasse-Mercedes (Neupreis 44.000 Euro aufwärts), und damit orientiert sich der Bürgermeister am unteren Rand dessen, was im Fuhrpark deutscher Ministerpräsidenten üblich ist.

E-Klasse-Plug-in-Hybrid schneidet am besten ab

In S-Klasse-Mercedes-Modellen lassen sich dagegen die Regierungschefs von Berlin (Michael Müller, SPD) und Baden-Württemberg (Winfried Kretschmann, Grüne) durch die Lande chauffieren, sehr beliebt sind unter Ministerpräsidenten auch BMW-Limousinen der 7er-Baureihe und die großen Audi-Modelle. Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Umwelthilfe die Staatskarossen der 16 Länderregierungschefs unter ökologischen Gesichtspunkten unter die Lupe genommen und dabei festgestellt: Der E-Klasse-Plug-in-Hybrid, mit dem Carsten Sieling unterwegs ist, schneidet mit einem CO2-Normausstoß von 105 Gramm pro Kilometer und einem realen Ausstoß von 171 gr/km am besten ab.

Grundsätzlich haben alle Mitglieder des Senats Anspruch auf einen Dienstwagen. Die meisten machen davon auch Gebrauch, einschließlich der Beauftragten des Landes Bremen beim Bund, Staatsrätin Ulrike Hiller, die in Berlin residiert. Keinen Dienstwagen nutzen lediglich Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und der Chef der Senatskanzlei, Staatsrat Olaf Joachim. Die Bestellung der Leasing-Dienstwagen für die Mitglieder der Landesregierung läuft zentral über die Senatskanzlei. Den Einsatz der Fahrzeuge regeln die einzelnen Senatsressorts dann in Eigenregie. Für eine mögliche private Verwendung der Autos gilt nach Angaben des Rathauses die gleiche Regel wie in der Privatwirtschaft: Sie ist grundsätzlich zusätzlich, muss aber als sogenannter geldwerter Vorteil versteuert werden.