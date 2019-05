Der Stermarsch findet am Samstag, 25. Mai, statt. (Symbolbild) ((Uli Deck/dpa))

"Sternmarsch gegen rechts – Für eine solidarische Gesellschaft ohne Rassismus“: So heißt die Demonstration, zu der ein breites Bündnis am Samstagmittag in Bremen aufruft. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.

Bereits um 13.30 Uhr lädt das Bündnis „Kein AfD-Büro, nirgendwo“ zum Wartburgplatz in Walle ein, wo es einige Kundgebungen geben soll, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bremer Westen starten. Gegen 15 Uhr kommen die drei Demonstrationszüge dann am Brill zusammen, von dort geht es weiter Richtung Bremer Hauptbahnhof. In dieser Zeit warnt die Polizei vor Verkehrsbehinderungen rund um die Demonstrationsstrecken. (mmi)