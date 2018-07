Grünes Licht für Radfahrer: In Bremen und umzu gehört der Drahtesel einfach dazu. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Das Fahrrad gehört zu den Bremern wie die Stadtmusikanten zur Hansestadt. Schon ein Blick aus den eigenen vier Wänden reicht meist, um diese persönliche Annahme zu bestätigen. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder in der Freizeit: Die Bremerinnen und Bremer schwingen sich lieber auf den Drahtesel, statt mit dem Auto die Strecke zurückzulegen. Doch nicht nur in der Großstadt spielt es eine wichtige Rolle. Auch bei den Einwohnern im niedersächischen Umland hat das Rad einen hohen Stellenwert. Das bestätigt nun eine Umfrage des Online-Panels WESER-KURIER Trend unter 603 Befragten zum Schwerpunkt Mobilität mit dem Rad. Gleichzeitig stehen die Bremer Leihradsystemen durchaus positiv gegenüber.

Bei der Umfrage ging es insbesondere um das allgemeine Fahrradnutzungsverhalten. So gab mehr als ein Drittel der befragten Personen an, ein Fahrrad oder E-Bike zu nutzen. Und das gilt nicht nur für die Hansestadt: Auch im Bremer Speckgürtel ist das Zweirad das am zweithäufigsten genutzte Fortbewegungsmittel. Es gibt allerdings auch Menschen, die nichts mit einem Fahrrad anfangen können und angaben, überhaupt keins zu besitzen. Damit gehören sie indes bei der repräsentativen Umfrage des WESER-KURIER zu der Minderheit.

Insbesondere für Einkäufe oder andere Erledigungen in der näheren Umgebung nutzen die Menschen in und um Bremen das Rad. Danach folgen bereits Tagesausflüge und andere Freizeitaktivitäten. Auf Rang drei rangiert dann die Fahrt zur Arbeit, der Schule oder die Ausbildungsstätte.

Insgesamt 90 Prozent der Befragten nutzen den Drahtesel zumindest gelegentlich. Etwa 60 Prozent gaben an, sogar mehrmals die Woche mit dem Zweirad unterwegs zu sein. Und dabei mögen sie es klassisch, denn sie besitzen mehrheitlich Herren- oder Damenräder für die Tour.

Bremer sehen Leihradsystemen durchaus positiv

Die Befragten denken hinsichtlich des Radverkehrs auch nachhaltig: So sehen sie öffentliche Fahrradverleihsysteme im Zusammenhang mit der Verbesserung der Lebensqualität - unabhängig von der eigenen Nutzungsabsicht, wobei Menschen unter 50 Jahre das Angebot sehr attraktiv finden. So werde nicht nur der Radverkehrsanteil in Bremen gesteigert, sondern auch die bestehenenden Mobiltätslücken mehr und mehr geschlossen.

