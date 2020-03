Das Bild des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigt das Coronavirus. (CDC)

Eine Gruppe von Ski-Fahrern aus Bremen und dem niedersächsischen Umland hat sich bei einem Aufenthalt in Oberitalien mit dem Corona-Virus angesteckt. Nach Informationen des WESER-KURIER sind bisher 15 Personen allein aus Bremen positiv getestet. Die Reisegruppe eines Bremer Veranstalters hatte ihren Ski-Urlaub im Ort Obereggen im Trentino verbracht und war am Sonntag aus Italien zurückgekehrt. Damit ist die Zahl der Bremer Corona-Infizierten innerhalb eines Tages sprunghaft angestiegen. Noch am Dienstagmittag war von lediglich vier bestätigten Fällen die Rede.