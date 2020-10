Kerim Ucar mit seiner Mutter Durna und Vater Selcuk Ucar vor drei Jahren. (Christina Kuhaupt)

Vor fast genau drei Jahren, am 5. Oktober 2017, wurde dem damals 18-jährigen Bremer Kerim Ucar im Klinikum Mitte statt der Milz eine gesunde Niere entfernt. Der Vorfall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Familie verklagte den Arzt, der das falsche Organ entnommen hatte. Er wurde im vergangenen Jahr in einem Strafverfahren zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt.

Mehr zum Thema 25. März im Bremer Landgericht Niere statt Milz entfernt: Erster Gerichtstermin steht an Dem heute 21-jährigen Bremer Kerim Ucar wurde vor über zwei Jahren eine Niere statt der Milz ... mehr »

Kerim Ucar, heute 21 Jahre alt, verlangt außerdem Schmerzensgeld, Schadenersatz und den Ersatz zukünftiger Schäden durch die Entnahme des falschen Organs. An diesem Mittwoch hat der Zivilprozess vor dem Bremer Landgericht begonnen, die Verhandlung war als Gütetermin angesetzt. Zunächst sah es nicht danach aus, dass sich die beiden Parteien - die Familie Ucar als Klägerin und der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) als Beklagte - einigen können. Der Rechtsanwalt der Familie verlangte für seine Mandanten eine Summe in Höhe von 325.000 Euro, die Gegenseite hatte 50.000 Euro angeboten.

Am Ende der etwa zweistündigen Verhandlung steht nun eine Vergleichssumme in Höhe von 90.000 Euro Schmerzensgeld im Raum. Mit dem Abschluss des Vergleichs sollen auch mögliche zukünftige Schäden, die aus der Entfernung der Niere entstehen, ersetzt werden. Beide Parteien haben drei Wochen Zeit, den Vergleich zu akzeptieren - oder wieder vor Gericht zu ziehen. In diesem Fall müssten voraussichtlich weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden, ein Prozess könnte sich über Jahre hinziehen.

Mehr zum Thema Niere statt Milz entfernt Fataler Fehler der Staatsanwaltschaft Die Staatsanwaltschaft hat im Fall des Bremers, dem Niere statt Milz entfernt wurde, irrtümlich den ... mehr »

„Ich leide heute noch an ständigen Bauchschmerzen durch den Eingriff, außerdem war eine weitere Operation notwendig, um schließlich die Milz - wie geplant - zu entfernen“, sagt KerimUcar. „Dazu kommen psychische Probleme, die mein Leben belasten. Niemand kann sich vorstellen, was diese fatale Operation für mich bedeutet und wie es mir jetzt geht.“ Der 21-Jährige und seine Eltern sagten, sie seien „enttäuscht“, dass sie nicht mit ihren Forderungen durchgekommen seien. „Ich werde der Familie nachdrücklich empfehlen, den Vergleich zu akzeptieren, ansonsten wird sich das über Jahre hinziehen“, sagte der Rechtsanwalt der Familie, Hans-Berndt Ziegler, dem WESER-KURIER.