Schnell und einfach ist für die ALB-Mitarbeitenden die Leerung der blauen Tonne, Schwerstarbeit und aufwendig die Entsorgung der mit Altpapier gefüllten Pappkartons. (Tristan Vankann)

Sie ist zwar schon im Bremer Stadtbild zu entdecken, aber noch zu wenig: die blaue Tonne. Mit Blick auf die Stadtsauberkeit, Nachhaltigkeit, den Klimaschutz und verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden der Abfalllogistik Bremen (ALB) unterstützen deshalb Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) und die Bremer Politik die neue Kampagne der Bremer Stadtreinigung für mehr Papiertonnen in Bremen.

Von den nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 373.000 Haushalten in 2019 in Bremen haben nach Auskunft der Bremer Stadtreinigung rund 80.000 Bremer Haushalte derzeit noch keine blaue Tonne. Und weniger loses Material am Abfuhrtag bedeutet gleichzeitig weniger Aufwand und somit geringere Kosten für eine saubere Stadt.

„Um eine hohe Recycling-Quote zu gewährleisten und nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen, ist die Papiertonne ein ganz wesentlicher Faktor“, erklärt Umweltsenatorin Maike Schaefer. „Der Prozess der Wiederverwertung beginnt bereits, wenn das Papier in der Tonne gelandet ist. Sie verhindert, dass die Qualität des Papiers durch Regen oder Schmutz gemindert wird.“

Außer der Nachhaltigkeit ist Bürgermeister Andreas Bovenschulte ein schönes Stadtbild wichtig. Zumal nicht jeder am Abfuhrtag fest verschnürte Papierbündel vor der Haustür deponiert. „Insbesondere in den stürmischen Monaten kann die Stadtsauberkeit nur davon profitieren, wenn durchnässtes oder herumfliegendes Papier nicht mehr auf den Straßen liegt“, sagt der Bürgermeister.

Bei Wind und Wetter

Darüber hinaus zollt er den ALB-Mitarbeitenden großen Respekt, „die tagtäglich bei Wind und Wetter diesen Knochenjob machen“. Die Nutzung der blauen Tonne würde ihre Arbeit erheblich verbessern, stimmt ALB-Geschäftsführer Volker Ernst Bremens Bürgermeister zu. Die vielfach noch gängige Praxis der Papiersammlung in Paketen oder Kartons bedeute für die Angestellten, dass sie jeden Tag mehrere Tonnen Papier in Bündeln heben und laden müssten. „Das belastet sie im Verhältnis zur Papiertonne sehr stark“, sagt Ernst. „Oft sind die Bündel extrem schwer und müssen vom Boden zur Ladekante gehievt werden“, ergänzt Antje von Horn als Pressesprecherin der Bremer Stadtreinigung. „Die Mitarbeitenden wuppen so bis zu sechs Tonnen Papier pro Tour.“

Sauber, bequem und gebührenfrei – mit diesen drei Schlagworten fasst die Bremer Stadtreinigung (DBS) die Vorteile für Haushalte und Gewerbebetriebe zusammen. Die blaue Papiertonne kann ohne zusätzliche Kosten online unter www.papiertonne-bremen.de bestellt und genutzt werden, weil die Kosten bereits über die Abfallgebühr gedeckt sind.

Die Papiertonne ist nach Ansicht von DBS-Pressesprecherin Antje von Horn eine bequeme und saubere Sache. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte, Schreibpapier und Verpackungen könnten gleich in die Tonne geworfen werden, die am Abfuhrtag einfach an die Straße geschoben wird. Papier und Pappe bleiben somit trocken und sind auch bei Regen leichter zu transportieren. Die blaue Tonne erspare den Bürgerinnen und Bürgerinnen somit das lästige Bündeln und Schleppen mehrerer Pappkartons oder Papierpakete, fasst Antje von Horn zusammen, oder gar eine Anlieferung in einem der 15 Recyclingstationen in der Stadt.

Und weshalb sind nicht längst alle Bremer Haushalte oder Firmen auf die blaue Tonne umgestiegen? „Viele wissen nicht, dass die Tonne ohne extra Gebühren bestellt werden kann“, glaubt von Horn. Manche wollten vielleicht einfach nicht noch eine Tonne bei sich herum stehen haben oder wüssten nicht, dass sie die blaue Papiertonne auch als Gemeinschaftstonne mit Nachbarn nutzen könnten, fügt sie hinzu.

Was indes längst jeder wissen sollte: Tapeten, verschmutzte Verpackungen aus Papier und Pappe, Aktenordner oder beschichtetes Papier gehören nicht in die blaue, sondern die Restmüll-Tonne.

Zur Sache

Altpapier

kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden und ist somit ein wichtiger Rohstoff und Beitrag zum Klimaschutz. In Folge der Digitalisierung hat sich die eingesammelte Menge an Papier und Pappe in Bremen in den vergangenen Jahren nach Auskunft der Bremer Stadtreinigung (BBS) über die letzten Jahre leicht reduziert: 2015 betrug sie 57,698 Kilogramm pro Einwohner bei einer Gesamteinwohnerzahl Bremens von 552.654.

Im vergangenen Jahr waren es noch 52,13 Kilogramm pro Einwohner. 2019 hatte Bremen insgesamt 570 621 Einwohner. Für dieses Jahr erwartet die BDS eine ähnliche Sammelmenge wie 2019 an Papier und Pappe durch den Zuwachs beim Versandhandel und damit gestiegenen Anteil von Transportkartonagen.