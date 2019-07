Unterstützt den Aufruf ihrer Amtskollegin Anne Spiegel: Anja Stahmann, Bremens Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Karsten Klama)

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich mit einem Brief an Innenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt und gefordert, dass Deutschland mehr Migranten direkt aus Libyen aufnimmt. „Ich erachte es für unabdingbar, dass auch die Bundesrepublik ihrem humanitären Anspruch nachkommt und dem Aufruf der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR folgend besonders vulnerable Flüchtlinge unmittelbar aus Libyen übernimmt“, schrieb Spiegel in der vergangenen Woche. Schnelles Handeln sei angesichts der Situation in Libyen notwendig.

Bremens Integrationssenatorin Anja Stahmann (Grüne) schloss sich nun dem Aufruf ihrer Mainzer Amtskollegin an. „Wir müssen die dramatischen Verhältnisse in Libyen zur Kenntnis nehmen und dürfen nicht länger untätig zusehen“, teilte Stahmann mit und dankte Spiegel für ihre Initiative. Die Senatorin verwies auf die Bombardierung eines Flüchtlingslagers bei Tripolis mit zahlreichen Todesopfern vor wenigen Tagen. Dieser Vorfall sollte „ein Weckruf auch für die Bundesrepublik sein“. Nachdem das UN-Flüchtlingshilfswerk aufgerufen hat, Schwangere, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinderung unmittelbar aus Libyen aufzunehmen, sei es an der Zeit, dass die Bundesrepublik ein entsprechendes Programm möglichst zügig umsetze, betonte Stahmann.

Die Senatorin sagte, Bremen sei nach wie vor bereit, auch über seine Quote nach dem Königsteiner Schlüssel hinaus Geflüchtete aufzunehmen. Im Koalitionsvertrag des voraussichtlichen künftigen Bremer Senats haben SPD, Linke und Grüne zudem festgehalten, ein Landesaufnahmeprogramm für Seenot gerettete oder für in libyschen Lagern internierte Menschen auf den Weg bringen zu wollen.