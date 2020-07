Familie ist längst nicht mehr nur Vater-Mutter-Kind. Viele Kinder wachsen zum Beispiel mit zwei Müttern auf. (Jens Kalaene, DPA)

Nachdem der Bundesrat am Freitag das Adoptionshilfegesetz der Bundesregierung gestoppt hat, bezieht Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) Stellung zum Thema. Die Neuregelung wurde in Berlin von der Opposition und von queeren Gruppen kritisiert, weil sie es gleichgeschlechtlichen Paaren nicht leichter, sondern schwerer mache, gemeinsam ein Kind großzuziehen.

„Trotz einiger geplanter Verbesserungen im Gesetzesentwurf führen insgesamt gesehen einige Regelungen zur Diskriminierung von Regenbogenfamilien“, urteilt Stahmann in einer Mitteilung des Senats und fordert: „Jetzt muss die Bundesregierung im Einvernehmen mit den Ländern die Verschärfung der ohnehin schon bestehenden Benachteiligung von Zwei-Mütter-Ehen wieder streichen.“

Der Gesetzesentwurf regelt unter anderem, dass Adoptiv- wie auch Herkunftsfamilien mehr Beratung und Hilfe erhalten. Auslandsadoptionen sollen zudem nur noch mit einer Vermittlungsstelle möglich sein, die die Interessen des Kindes in den Vordergrund stellt und die Adoptiveltern auf ihre Rolle vorbereitet.

Beides begrüßt Senatorin Stahmann. Sie kritisiert aber, dass der Entwurf das Verfahren für lesbische Paare weiter erschwere: „Die vom Gesetz eingeführte zusätzliche Beratung würde die Zeit verlängern, bis der Adoptionsantrag überhaupt gestellt werden darf“, sagt Stahmann.

Aufwendiges und langwieriges Verfahren

Das Problem: Wollen zum Beispiel zwei verheiratete Frauen in Deutschland ein Kind großziehen und wird eine von ihnen durch eine Samenspende schwanger, dann muss ihre Partnerin aufwendig beantragen, das Kind adoptieren zu dürfen. Dafür muss das Paar viel Persönliches gegenüber Behörden offenlegen. Das aufwendige Verfahren nimmt zudem oft viele Monate oder sogar Jahre in Anspruch.

„Nach geltendem Recht kann jeder x-beliebige Mann als Vater eines Kindes eingetragen werden", so Stahmann. In der Zwei-Mütter-Ehe könne das aber nicht einmal die Ehefrau. Das verstoße gegen die Verfassung, weil es die gleichgeschlechtliche Ehe diskriminiere, und schwäche die Absicherung des Kindes in seinen ersten Monaten ohne Grund.