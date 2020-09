Für immer weniger Beschäftigte gelten Tarifverträge. Das belegen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. (RAINER WEISFLOG)

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion fordert Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene, um die seit Jahren rückläufige Tarifbindung in Unternehmen wieder zu erhöhen. Ein entsprechender Vorstoß ist für die Bürgerschaftssitzung in der kommenden Woche geplant.

Erst vor wenigen Tagen hatten Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit bestätigt, dass in immer weniger Betrieben und für immer weniger Beschäftigte Tarifverträge gelten, in denen die Arbeitsbedingungen festgelegt sind. In Bremen etwa sind nur noch 18 Prozent der Betriebe tarifgebunden. Die Quote ist damit geringer als im Bundesdurchschnitt und als in den meisten westdeutschen Großstädten. Nur weil es in der Hansestadt vergleichsweise viele Großunternehmen und einen zahlenmäßig starken öffentlichen Sektor gibt, profitieren hier noch 57 Prozent der Arbeitnehmer von Tarifverträgen. Doch gerade in vielen jüngeren Betrieben und beispielsweise in der Digitalwirtschaft ist Tarifbindung nahezu ein Fremdwort geworden.

Zehn Prozent weniger Verdienst

Für die Beschäftigten hat das ganz konkrete Auswirkungen. Laut einer gemeinsamen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, des Instituts Arbeit und Wirtschaft und der Arbeitnehmerkammer aus dem Juli 2020 verdienen die Mitarbeiter in nicht tarifgebundenen Unternehmen im Schnitt gut zehn Prozent weniger und arbeiten pro Woche eine Stunde länger als Beschäftigte in Betrieben, für die Tarifverträge gelten.

Die SPD-Landesvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Sascha Aulepp hält den Trend für besorgniserregend. Sie sieht die Politik in der Pflicht gegenzusteuern. So müsse auf Bundesebene das Tarifvertragsgesetz dahingehend geändert werden, dass bestehende Tarifverträge leichter branchenweit für allgemein verbindlich erklärt werden können. Auch auf Landesebene erkennt Aulepp Spielräume. Die EU-Entsenderichtlinie erlaube es staatlichen Stellen neuerdings, alle Auftragsvergaben an Unternehmen an Tariftreue zu knüpfen. Bisher galt das nur für den öffentlichen Personennahverkehr und im Baubereich. Das Bremische Tariftreue- und Vergabegesetz müsse entsprechend überarbeitet werden. „Nicht zuletzt sollten wir nach Wegen suchen, auch in der Wirtschaftsförderung deutliche Anreize für eine Tarifbindung zu verankern“, fordert die SPD-Landeschefin.

Der Wert der Tarifbindung zeige sich auch in Krisensituationen wie der Covid-19-Pandemie, heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion für die Aktuelle Stunde im Landtag am kommenden Mittwoch: „Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben sind im Fall von Kurzarbeit besser abgesichert, da häufig Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes vereinbart sind.“ Mehr Tarifbindung nutzt nach Ansicht der Sozialdemokraten auch fair zahlenden Arbeitgebern. Sie würden dadurch vor „Billigheimern“ geschützt.