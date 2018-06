Andreas Bovenschulte war früher Landesvorsitzender der Bremer SPD. (dpa)

Die Bremer SPD holt ihren einstigen Frontmann zurück und schickt ihn zunächst mal ins Rennen um einen der Abgeordnetensitze in der Bremischen Bürgerschaft. Andreas Bovenschulte, zurzeit noch Bürgermeister von Weyhe und früher in Bremen Landesvorsitzender der SPD, ist am Montagabend vom Vorstand des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt als Kandidat für die Wahl im Frühjahr 2019 nominiert worden.

Wie bedeutsam dieser Akt ist, unterstrich die Teilnahme von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Präsentation des Kandidaten. Bovenschulte wird sicherlich auf einem der vorderen Listenplätze landen, entscheiden müssen darüber aber noch die Mandatskommission und die Mitglieder des SPD-Unterbezirks.

Bovenschulte, 52 Jahre alt, hat Gewicht in seiner Partei. Sollte er in die Bürgerschaft kommen und die SPD noch einmal in die Regierung, gilt er als Anwärter für höchste Ämter. Er könnte sogar Nachfolger des glücklosen Bürgermeisters Carsten Sieling werden.