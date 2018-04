Zur Förderung der Jacobs University soll der Bremer Senat einen Kredit in Höhe von 46 Millionen Euro aufnehmen. (Christian Kosak)

Der SPD-Landesparteitag hat sich dafür ausgesprochen, die Jacobs University in Bremen-Nord weiter finanziell zu unterstützen und damit den Wissenschaftsstandort und viertgrößten Arbeitgeber im Stadtbezirk dauerhaft abzusichern. Die Jungsozialisten, die ursprünglich die Einstellung der staatlichen Zuschüsse an die Grohner Privathochschule gefordert hatten, zogen ihren Antrag zurück, handelten dafür aber auch etwas ein: Die Delegierten aus Bremen und Bremerhaven forderten den Senat auf, ab 2020 den sogenannten Verwaltungskostenbeitrag von den Studenten der öffentlichen Hochschulen nicht mehr zu erheben. Die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle der Hochschulen sollen aus dem Landeshaushalt ausgeglichen werden.

Dieses Zugeständnis hatte der Landesvorstand in einem Initiativantrag an den Parteitag gemacht - wohl wissend, dass es in der Partei ein tief verwurzeltes Unbehagen über die Förderung privater Elite-Bildungseinrichtungen gibt und dass der Senat 2013 eigentlich versprochen hatte, die finanzielle Unterstützung der Jacobs-Uni 2017 einzustellen. So aber lenkten die Jusos ein. Bei nur fünf Gegenstimmen unterstützte der Parteitag das Vorhaben des Senats, einen 46-Millionen-Euro-Kredit der Privathochschule zu übernehmen und sie dadurch jährlich um etwa 3 Millionen Euro an Zinsen und Tilgung zu entlasten.