Gemeinsamer Brief an Groko in Berlin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer SPD und CDU fordern Hilfen für Kommunen

Jürgen Theiner

Die Landesvorsitzenden von SPD und CDU in Bremen wenden sich in einem gemeinsamen Brief an die Große Koalition in Berlin. Sie fordern Corona-Hilfen für die Kommunen und eine Altschuldenregelung.