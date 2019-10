Sascha Aulepp, Landeschefin der Bremer SPD, steht auf der Bühne. (Ralf Michel)

Nach ihrer schweren Wahlniederlage vom Mai will die SPD in Bremen auf einem Landesparteitag am Samstag (um 10 Uhr gestartet) über ihre künftigen Schwerpunkte beraten. Dabei geht es nicht um personelle Konsequenzen. Die Genossen beraten, wie die Verankerung in den Stadtteilen oder die Ansprache von Zielgruppen wieder verbessert werden kann. Auch die Lage der Bundes-SPD wird eine Rolle spielen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte spricht zu Beginn über die Arbeit des neuen rot-grün-roten Senats. Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die Bremer SPD erstmals die Rolle als stärkste Kraft verloren. Die Sozialdemokraten blieben aber in einem Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Macht. (dpa)