Die Auszählung des in ganz Europa mit Spannung verfolgten SPD-Mitgliederentscheids über den erneuten Eintritt in eine große Koalition hat begonnen.

Der Mitgliederentscheid war am Freitag zu Ende gegangen. Am frühen Samstagabend waren die Stimmzettel in der SPD-Parteizentrale in Berlin angekommen, wie der Berlin-Korrespondent des WESER-KURIER, Tobias Peter, mit einem Bild auf Twitter zeigte. Im Willy-Brandt-Haus wird jetzt die Nacht über ausgezählt, dazu kommen SPD-Mitglieder aus ganz Deutschland zusammen. Das Ergebnis soll am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr bekanntgegeben werden.

463.723 SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt. Nach dem Öffnen der Briefe mit zwei Hochleistungsschlitzmaschinen, die rund 20.000 Briefe pro Stunde öffnen, sollten rund 120 SPD-Mitglieder die ganze Nacht die Stimmen auszählen. Von dem Ausgang der Abstimmung hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann. Ein Nein würde über kurz oder lang wohl zu Neuwahlen führen.

„Es wird doch hoffentlich kein negatives Ergebnis geben und darüber spekuliere ich auch gar nicht“, sagte die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles am Samstag in Berlin zum Auftakt einer Klausurtagung des Parteivorstands. „Bei so 'nem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen.“ Der kommissarische Parteichef Olaf Scholz sprach von einer sehr hohen Beteiligung an der Abstimmung. Die SPD werde gestärkt aus der Entscheidung hervorgehen.

Doch wie denken die SPD-Mitglieder aus Bremen über eine mögliche Große Koalition?

