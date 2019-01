In ihrer Anfrage an die Verwaltung erkundigte sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion danach, in welchem Umfang das Potenzial von Dachausbauten nach Ansicht der Baubehörde tatsächlich gehoben werden kann. (Carmen Jaspersen/dpa)

Können Ausbau und Aufstockung von Dachgeschossen einen nennenswerten Beitrag zur Schaffung von Wohnraum leisten? Die SPD-Bürgerschaftsfraktion sieht das so. Sie wollte deshalb vom Bauressort des Senats eine fachliche Einschätzung zum Thema. Die Verwaltung hat inzwischen geliefert. Grundaussage: Das theoretische Potenzial ist zwar da, ist in den vergangenen Jahren aber nur in geringem Umfang ausgeschöpft worden. Empfohlen wird, zunächst die Auswirkungen einer Novelle der Landesbauordnung aus dem vergangenen Jahr abzuwarten. 2018 waren die Vorschriften für den Bautypus „Bremer Haus“ so geändert worden, dass der Ausbau von Dachgeschossen erleichtert wird.

Ausgangspunkt des SPD-Vorstoßes war eine Studie der Technischen Universität Darmstadt, die das bundesweite theoretische Potenzial bei Dachausbauten auf gut eine Million Wohneinheiten beziffert. Rein rechnerisch würde das für Bremen etwa 10000 Einheiten bedeuten. In ihrer Anfrage an die Verwaltung erkundigten sich die Sozialdemokraten danach, in welchem Umfang dieses Potenzial nach Ansicht der Baubehörde tatsächlich gehoben werden kann.

In der Antwort des Hauses von Senator Joachim Lohse (Grüne) wird deutlich, dass es für die Schaffung neuen Wohnraums in Dachgeschossen eine Reihe begrenzender Faktoren gibt. Das fängt bei den Kosten an. Dachausbauten beziehungsweise -aufstockungen, die zu neuen abgeschlossenen Wohneinheiten führen, sind in der Regel sehr teuer. „Das hat zur Folge, dass nur bei sehr hohen Grundstückspreisen mit einer weitgehenden Ausschöpfung des theoretischen Potenzials gerechnet werden kann“, schreiben die Fachleute der Baubehörde. Laut ihrer Statistik hat es zwischen Anfang 2015 und November 2018 insgesamt 110 Umbaumaßnahmen mit Dachausbau gegeben. Auf diesem Niveau werde es voraussichtlich mittelfristig weitergehen.

Die Behörde sieht auch keine Notwendigkeit, die geltenden Bebauungspläne flächendeckend so zu überarbeiten, dass Dachausbauten erleichtert werden. Die meisten Pläne gäben die Möglichkeit zu solchen Umbauten bereits her. „In sehr vielen Einzelfällen ist es gelungen zusammen mit den Bauherren konstruktive Wege zu finden, um Dachausbauten zu ermöglichen“, heißt es in dem Papier, das am Dienstag voraussichtlich vom Senat abgesegnet wird.