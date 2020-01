Falk Wagner und seine Partei, die SPD, fordern, in angespannten Wohnungsmärkten für die nächsten Jahre nur noch Mietsteigerungen innerhalb der Inflationsrate zuzulassen. (Christina Kuhaupt)

Der Senat tritt dafür ein, dass die Spanne für Mieterhöhungen in laufenden Verträgen weiter abgesenkt wird. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion hervor. Das Papier wird den Senat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag beschäftigen.

Allgemein gilt bisher: Die Kosten einer Wohnung dürfen sich durch Mieterhöhungen auf der Grundlage eines laufenden Vertrags nicht um mehr als 20 Prozent innerhalb von drei Jahren verteuern. Diese sogenannte Kappungsgrenze findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Die Bundesländer haben die Möglichkeit, diese Grenze auf 15 Prozent herabzusetzen, „wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist“. Diese Feststellung hatte Bremen bereits 2014 für das Gebiet der Stadtgemeinde getroffen und den verminderten Prozentsatz festgeschrieben. 2019 wurde diese Regelung verlängert.

Vorstoß im Bundesrat?

In ihrer Anfrage an den Senat erkundigte sich die SPD, ob eine weitere Herabsetzung der Kappungsgrenze auf zehn Prozent aus Sicht der Landesregierung sinnvoll sei. Das Bauressort bejaht dies in dem Papier, das dem WESER-KURIER vorliegt. Der Senat halte "eine weitergehende Ermächtigung zur Absenkung der Kappungsgrenze auf 10 Prozent" für Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt für sinnvoll, weil dadurch der Mietenanstieg verlangsamt und damit die Wohnkostenbelastung der Bevölkerung eingedämmt werden könnte". Für eine solche Ermächtigung bräuchte es allerdings eine bundesgesetzliche Grundlage – und die gibt es bisher nicht. Ob Bremen einen entsprechenden Vorstoß im Bundesrat unternehmen will, geht aus der Senatsantwort nicht hervor.

Nichtsdestotrotz begrüßt der bau- und wohnungspolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Falk Wagner, die Haltung des Grünen-geführten Bauressorts. Es sei nun am Bundesgesetzgeber, „die Gesetze den Realitäten anzupassen“. Die SPD fordere, in angespannten Wohnungsmärkten für die nächsten Jahre nur noch Mietsteigerungen innerhalb der Inflationsrate zuzulassen. Mit CDU/CSU sei das aber zurzeit im Bundestag nicht umsetzbar. Selbst eine auf zehn Prozent abgesenkte Kappungsgrenze würde aus Wagners Sicht immer noch Mietsteigerungen „großzügig oberhalb der Teuerungsrate“ ermöglichen. Die derzeit gültigen 15 Prozent seien deshalb auf angespannten Wohnungsmärkten definitiv „überhöht“.

Wagner begrüßt auch, dass Mieter künftig besser geschützt werden sollen, wenn Vermieter gegen die sogenannte Mietpreisbremse verstoßen. Dies betrifft neu abgeschlossene Verträge. Aktuell gibt es einen Anspruch auf Rückzahlung überhöhter Mieten erst ab dem Zeitpunkt, an dem ein Betroffener den Verstoß gegen die Mietpreisbremse gegenüber dem Wohnungseigentümer gerügt hat. In Zukunft sollen Mieter für bis zu 30 Monate das zu viel gezahlte Geld zurückerhalten können. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren befindet. „Bisher kommen schwarze Schafe unter den Vermietern, die bewusst gegen die Mietpreisbremse verstoßen, folgenlos davon, weil sie keine Rückzahlungen fürchten müssen“, moniert Wagner. „Ich freue mich deshalb, dass hier nachgebessert wird“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete. Das sei auch im Sinne ehrlicher Vermieter.