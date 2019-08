Sarah Ryglewski wird parlamentarische Staatssekretärin im Finanzressort. (Karsten Klama)

Die Bremer Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski wird künftig im Finanzressort von Bundesminister Olaf Scholz (beide SPD) arbeiten: Sie übernimmt den Posten der parlamentarischen Staatssekretärin. Das bestätigte das Berliner Büro der Abgeordneten am Mittwoch, zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Die Bremerin folgt damit auf die SPD-Politikerin Christine Lambrecht, die bereits im Juni ins Bundesjustizministerium gewechselt war.

Ryglewski war 2015 in den Bundestag nachgerückt, als sie das Mandat des damaligen neuen Regierungschefs Carsten Sieling übernahm. Zuvor war sie Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft. Die 36-jährige Diplompolitologin erklärte am Mittwoch, dass sie sich über die neue Aufgabe im Bundesfinanzministerium freue: "Finanzpolitik ist ein Kernthema der SPD und ich werde neben der Steuerpolitik auch weiterhin den Fokus auf den finanziellen Verbraucherschutz und die stärkere Regulierung des Finanzmarkts legen.“

Bereits Anfang August hatte Ryglewski mit anderen SPD-Mitgliedern in Sachen Finanzpolitik auf sich aufmerksam gemacht: Sie gehört zu den Autoren eines Papiers, in dem insgesamt vier Finanz- und Haushaltspolitiker der SPD-Fraktion die Schuldenbremse und das damit verbundene Ziel der „schwarzen Null“ hinterfragten. In dem in der SPD-Zeitung „Vorwärts“ erschienene Text plädieren die Autoren für ein Investitionspaket bis 2020, bei dem das Ziel des ausgeglichenen Haushalts oder die Schuldenbremse kein Hindernis sein dürfen.