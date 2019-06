Falk Wagner, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Bremen Stadt. (Christina Kuhaupt)

Aus einer Bremer SPD liegt eine erste Reaktion auf den Rücktritt der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles vor. Ihr Schritt hat Falk Wagner, Chef des Unterbezirks Bremen-Stadt, nach eigenem Bekunden überrascht. „Ich habe gedacht, dass die Würfel nicht vor Dienstag fallen“, sagte Wagner dem WESER-KURIER. Er bedauert Nahles' Entschluss. „Natürlich waren manche ihrer öffentlichen Auftritte nicht glücklich, und sie wäre vermutlich auch nie die Umfragekönigin geworden. Aber sie hat strukturell und inhaltlich in der SPD einiges vorangebracht“, so Wagner. Er nennt beispielhaft das Sozialstaatskonzept der Partei, mit dem das schwierige Erbe der Hartz-Reformen bewältigt werden soll.

Für die Nachfolge drängt sich aus Wagners Sicht niemand unmittelbar auf. Format habe auf jeden Fall die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Doch ob die 58-Jährige, die an Multipler Sklerose leidet, physisch ausreichend belastbar wäre, könne sie nur selbst entscheiden. „In jedem Fall ist sie eine sehr kluge und weitsichtige Frau, die das Amt definitiv ausfüllen könnte“, findet Wagner. Als Omen für die aktuellen Verhältnisse in Bremen sieht Wagner den Rücktritt der Bundesvorsitzenden nicht - anders als etwa der Chef der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas Röwekamp. Der hatte im Kurznachrichtendienst Twitter formuliert: „Schade, dass Carsten Sieling nach der Bremenwahl nicht auch so einsichtig ist und an seinem Amt klebt.“ Das sei mitnichten so, sagte Wagner. Die SPD brauche weder in Berlin noch in Bremen Debatten über das Spitzenpersonal, sondern eine programmatische Erneuerung und ein klareres Profil.