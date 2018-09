Die SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp hat sich zum Eklat um Verfassungsschützer Maaßen geäußert. (Christian Kosak)

"Der oberste Verfassungsschützer (Hans-Georg Maaßen) gehört aus dem Amt gefegt", sagte sie am Samstag bei einem Parteitag in Bremen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sie stark beschädigt. "Der Bundesinnnen- und Heimatminister - der Vater aller Anbiederungen an die Rechten - muss dringend in Pension geschickt werden", forderte Aulepp.

Maaßen steht wegen umstrittener Aussagen zu den ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz in der Kritik. Seehofer, als Bundesinnenminister Vorgesetzter Maaßens, hält an dem Behördenchef fest, die SPD dagegen besteht auf dessen Ablösung. Ein Gespräch der Koalitionsspitzen hatte zuletzt keine Lösung gebracht. Am Dienstag wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles erneut.

Sieling: Wohnungsbau ist "soziale Frage unserer Zeit"

Bürgermeister Carsten Sieling spricht auf dem dem Landespartetag unter anderem über die Bildung. Seine Forderung: Bremen muss gegenüber den anderen Stadtstaaten aufholen. „Mein Ziel ist es, die Ausgaben pro Schüler auf das Niveau von Hamburg und Berlin zu bringen“, sagt Sieling.

Das Thema Wohnungsbau sei für Sieling die "soziale Frage unserer Zeit". „Wir müssen mehr Flächen in größerem Stil entwickeln und werden nicht umhin kommen, Bereiche der Osterholzer Feldmark zu entwickeln.“ Sieling sieht dort Chance auf ein „ökologisches Vorzeigequartier“. Sieling weiter: „Wir wollen Brebau übernehmen, um den Wohnungsbau vorantreiben zu können.“ Dabei verweist er auf Vonovia und die Folgen von Privatisierungen.

Bürgermeister übt Kritik an AfD

Außerdem kritisert Sieling unter anderem die AfD scharf. „Die neuen Rechten, die neuen Hetzer mit den alten Parolen das sind nicht die Armen und die Abgehängten – das sind die gleichen berechnenden, bewusst spaltenden, Zwietracht und Hass säenden Schreibtischtäter, die wir schon einmal an die Schaltstellen Deutschlands gelassen haben – und die dort nie wieder Platz nehmen dürfen.“

Landesmindestlohn soll stufenweise erhöht werden

Darüber hinaus hat die Bremer SPD auf dem Landesparteitag beschlossen, dass der Landesmindestlohn schnell wie möglich stufenweise auf 12 Euro die Stunde erhöht wird. Der Landesvorstand wird gebeten, das Verfahren für die kommende Legislaturperiode im Entwurf des Zukunftsprogramms 2019 - 2023 vorzuschlagen. (ttm/dpa)

