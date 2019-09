Mustafa Güngör leitete erstmals eine Klausurtagung der SPD-Fraktion. (Carmen Jaspersen /dpa)

„Nah bei de Leut“, war das Motto des früheren SPD-Bundesvorsitzenden Kurt Beck, „nah bei den Menschen“ will nun die SPD-Bürgerschaftsfraktion sein. Klingt ähnlich und soll auch ähnlich erfolgreich sein, denn Fraktionschef Mustafa Güngör glaubt zu wissen, woran es Bremens Sozialdemokraten zuletzt gemangelt hat: an Verankerung in den Stadtquartieren, also im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen. Dieser Trend müsse umgekehrt werden.

Auf ihrer Fraktionsklausur in Bad Zwischenahn haben die sozialdemokratischen Abgeordneten in den vergangenen Tagen ein Papier erarbeitet, in dem das Quartier als politische Handlungsebene in den Blick genommen wird. Der SPD-geführte Senat, so die Überlegung, werde dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, spürbare Fortschritte bei den Lebensverhältnissen in den Stadtteilen zu erreichen.

Der Handlungskatalog, der auf der Klausurtagung erarbeitet worden ist, umfasst zahlreiche Positionen. Beispiel: Kitas und Bildung. Möglichst flächendeckend sollen Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren ausgebaut werden, in denen neben Betreuungs- auch Beratungsangebote vorgehalten werden. Die Betreuungsquote insbesondere der Kinder unter drei Jahren soll auf mindestens 60 Prozent gesteigert werden. Auch das Netz der Quartierzentren und ähnlichen Einrichtungen mit wohnortnahen Angeboten für Kinder, Familien und ältere Menschen soll enger geflochten werden.

Mehr niedrigschwellige Qualifizierungsprogramme

Bei der Förderung des lokalen Kleingewerbes (Handel, Handwerk) sehen die Sozialdemokraten ebenfalls Handlungsbedarf, etwa bei der Ausweisung geeigneter Ansiedlungsflächen. Um insbesondere Frauen in Arbeit zu bringen, sollen mehr niedrigschwellige Qualifizierungsprogramme für diese Zielgruppe aufgelegt werden.

Bei der Finanzierung quartierbezogener Projekte setzt die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf neue, zielgenaue Instrumente wie den im rot-grün-roten Koalitionsvertrag vereinbarten „Innovationsfonds“. Diesen Topf für kleinräumige Strukturförderung „sollten wir schnell mit Geld ausstatten und einsetzen“, fordert die Gröpelinger Abgeordnete Petra Krümpfer.