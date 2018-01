Reagierten positiv auf das Votum aus Bonn: Sarah Ryglewski (SPD) und Elisabeth Motschmann (CDU). (Frank Thomas Koch)

Vor allem mit Erleichterung, aber auch mit der Forderung nach Nachbesserungen wird der Bonner SPD-Beschluss von Sozialdemokraten in Bremen und Niedersachsen aufgenommen. Christdemokraten sprachen von einer Entscheidung der Vernunft.

Die Bremer SPD-Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski bezeichnete die Debatte auf dem Sonderparteitag in Bonn als „gute Basis, um gemeinsam als Partei mit der Union weiter zu verhandeln“. Es sei schwer, das Abstimmungsergebnis zu bewerten; es spiegele das Meinungsbild in der SPD wieder. Ryglewski stimmte für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

Der Bremer Europa-Abgeordnete Joachim Schuster tat das nicht. Er lehnte den Weg hin zu einer erneuten Groko wie angekündigt ab. „Die Argumente, die ich heute gehört habe, sind nicht neu, deshalb bin ich bei meinem Nein geblieben.“ Schuster erhofft sich jetzt „deutliche Nachbesserungen“, die Aufforderung der Basis an die Parteispitze sei ja sehr deutlich gewesen. „Geschieht das nicht“, so Schuster, „wird ein Koalitionsvertrag nicht die breite Mehrheit in der SPD finden.“ Das aber sei nötig, denn schließlich hätten die 450.000 Parteimitglieder das letzte Wort.

Sieling: "Hohe Erwartungen"

Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling, der im Präsidium der Bundes-SPD sitzt, forderte eine konsequente Auseinandersetzung mit der Union. „Die Partei hat jetzt auch hohe Erwartungen an die Verhandler.“ Die Sondierungsergebnisse würden viele in der SPD nur als ausreichend bewerten, da müsse nachgelegt werden. „Vorher kann man nicht aufhören zu verhandeln“, sagte Sieling, der für die Groko gestimmt hatte. Gespalten sieht er die SPD nach dieser harten Debatte nicht. „Es war ein gemeinsames Ringen um eine Lösung, keine Spaltung.“

Die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp, die schon mit großer Skepsis nach Bonn gereist war, konnten die von Schulz gemachten Zusicherungen und Beschwörungen nicht mehr umstimmen. „Für mich ist der Apfel immer noch zu sauer, in den wir beißen müssten“, sagte sie. „Auch mit den versprochenen Nachbesserungen wird die Politik der nächsten vier Jahre nicht so entscheidend verändert, dass wir zustimmen sollten.“

Gespalten aber sieht auch sie die SPD trotz der vielen Gegenstimmen nicht. „Wir haben über Inhalte gestritten, zerstritten sind wir aber nicht.“ Nun komme es darauf an, gut zu verhandeln. „Wir haben klar gemacht, dass wir noch Veränderungen wollen." Insofern fühle sie sich auch nicht als Verliererin, obwohl sie gegen die Groko gestimmt habe. „Ich bin keine Verliererin, der Prozess ist ja noch nicht zu Ende.“ Das Abstimmungsergebnis der Bremer Delegierten fiel allerdings gegen den Bundestrend aus: Sechs der zehn stimmten gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

Weil: „Lasst uns Hammer sein, nicht Amboss“

Der niedersächsische SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Partei davor gewarnt, mit einem Nein zu einer Neuauflage der Großen Koalition die Rechtspopulisten in Deutschland und Europa zu stärken. Die SPD trage Verantwortung dafür, dass sich die Bürger gut regiert fühlten. „Ich mache Politik nicht in erster Linie, damit es der SPD gut geht, ich mache Politik, damit es den Menschen gut geht“, so Weil. Er wolle der neuen Rechten in Deutschland „keinen Fußbreit“ freiwillig überlassen. Weil, der in Niedersachsen eine Große Koalition führt, betonte: „Wer nicht auf dem Platz steht, der kann keine Tore schießen. Lasst uns Hammer sein, nicht Amboss.“ Wer jetzt die SPD in Neuwahlen schicke, müsse sich fragen lassen: „Wie oft wollt ihr denn wählen? Und ab wann stehen wir denn für eine Koalition zur Verfügung? Ab 40 Prozent?“

Ähnlich argumentierte Weils Parteifreund, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. „Die Menschen fordern uns zu Recht auf, unserer Verantwortung gerecht zu werden." Auf Befindlichkeiten komme es nicht an. In den Verhandlungen sieht Pistorius eine große Chance: „Dieser Ort wird ein besserer, wenn wir mitregieren. Er wird ein schlechterer, wenn wir uns verweigern.“

Reaktionen aus der CDU

Der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen, Bernd Althusmann, spricht von einem „ersten richtigen und wichtigen Schritt für eine Regierungsbildung“. Nun müsse schnell eine stabile und tragfähige Koalitionsvereinbarung beschlossen werden. Althusmann betonte aber, dass es „weitere wesentliche Zugeständnisse in Richtung der SPD“ nicht mehr geben werde.

Mit dem Beschluss von Bonn habe sich bei der SPD die Vernunft durchgesetzt, sagte auch Jörg Kastendiek, CDU-Landeschef in Bremen. Jüngste Umfragen zeigten, „wie wenig Verständnis die Menschen für das wochenlange Wegducken, Zögern und Zaudern der SPD und ihre innerparteilichen Befindlichkeiten haben“. Deutschlands Wohl und eine stabile Regierung müssten über parteiinternen Machtspielen und Personalfragen der SPD stehen. „Wahlergebnisse sind keine Wunschparade, sondern sie beinhalten vor allem Verantwortung, die uns die Wählerinnen und Wähler übertragen haben.“ Eine stabile und ernsthafte Regierungsbildung müsse nun an erster Stelle stehen. Dabei bildeten die getroffenen Vereinbarungen in den Sondierungsgesprächen „nach wie vor die Basis für einen Koalitionsvertrag und können nicht beliebig verworfen oder erweitert werden“, so Kastendiek. Die Verabredungen enthielten viele Themen, die der CDU wichtig seien, und viele Punkte, in denen sich die SPD wiederfinde. „Auf dieser Grundlage müssen jetzt zügige und konstruktive Koalitionsverhandlungen folgen und zum Abschluss gebracht werden.“

Auch die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann nannte den SPD-Beschluss eine „Entscheidung der Vernunft“. Motschmann weiter: „Gemeinsam können wir verhindern, dass die Rechten und Linken weiter an Boden gewinnen. Deshalb ist heute ein guter Tag für Deutschland.“ Deutschland stehe innen- wie außenpolitisch vor großen Herausforderungen. „Einen Stillstand können wir uns nicht leisten. Deutschland braucht zügig eine stabile Regierung. Die SPD hat heute einen weiteren wichtigen Schritt dorthin unternommen“, sagte Motschmann, die Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist.

Die Sondierungsverhandlungen seien respektvoll und auf Augenhöhe verlaufen, so die Bremer Abgeordnete weiter. „Die CDU und die SPD sind aufeinander zugegangen. Erfolge für beide Seiten. Zugeständnisse ebenfalls auf beiden Seiten. Diesen Weg müssen wir auch in den Koalitionsverhandlungen entschieden weitergehen.“