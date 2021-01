Beim Start des Projekts im November 2018 unterstützten Luise Scherf (links) und David Safier (rechts) die Hilf-Mahl-Initiatoren Heiko und Irene Hoffmann. (Christina Kuhaupt)

In Restaurants essen dürfen Bremerinnen und Bremer seit Monaten nicht mehr. Entsprechend ist in diesem Winter auch die vierte Saison der Aktion „Hilf Mahl“ ausgefallen, mit der Irene und Heiko Hofmann aus Oberneuland traditionell Geld zugunsten von Obdachlosen sammeln. Sie funktioniert normalerweise so, dass Gäste im Zeitraum vom November bis März einen Euro Aufschlag als Spende auf ihre Essensrechnung aufschlagen können – manche geben auch mehr. Im Winter 2019/2020 waren so in rund 25 Restaurants insgesamt mehr als 21.000 Euro zusammengekommen.

Leer gehen die Bremer Suppenengel, die Caritas und die Innere Mission, denen die Hofmanns die Spenden ohne Abzüge zu gleichen Teilen zukommen lassen, aber auch in diesem Corona-Winter nicht aus. „Wir haben vor kurzem insgesamt 8000 Euro überwiesen“, erzählt Irene Hofmann. „Das Geld kommt von Privatleuten und Firmen, die unsere Aktion kennen und schätzen. Wir freuen uns sehr darüber, dass ,Hilf Mahl‘ auch in der aktuellen Situation noch Zuspruch bekommt und dass die Bereitschaft, Obdachlosen zu helfen, trotzdem da ist.“

Zuerst hätten sie überlegt, es auch über den Außerhausverkauf der Restaurants zu versuchen, sich angesichts der wirtschaftlichen schwierigen Lage vieler Gastronomen aber dagegen entschieden. Den bisherigen Teilnehmern der Hilfsaktion habe sie zu Neujahr einen Brief geschrieben – um ihnen Mut zuzusprechen und damit der Kontakt nicht abreißt. „Wir wollen das Projekt fortsetzen, wenn es wieder möglich ist“, sagt die Ärztin.

Informationen zu „Hilf Mahl“ und der Möglichkeit, auch ohne Restaurantbesuch zu spenden, gibt es auf der Homepage www.hilfmahlbremen.de und unter der E-Mail-Adresse info(at)hilfmahlbremen.de.