Die Zahlen der Organspenden sind in 2018 dramatisch gefallen. (Axel Heimken)

In Bremen ist die Zahl der Organspender binnen eines Jahres von sieben auf vier gesunken. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation am Freitag mit. 2018 wurden demnach in der Hansestadt 15 Spenderorgane entnommen, elf weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Transplantationen stieg allerdings im kleinsten Bundesland von zehn auf 25.

Tragen Sie einen Organspende-Ausweis bei sich? Ja Nein Abstimmen

In Niedersachsen blieb die Zahl der Organspender im Vergleich zu 2017 dagegen konstant: 2018 spendeten 62 Menschen nach ihrem Tod Organe, im Vorjahr waren es 64. Die Zahl der entnommenen Organe stieg von 209 auf 221. Allerdings nahm die Zahl der Organübertragungen deutlich zu, nämlich von 347 auf 416.

Mehr zum Thema Leben schenken Wichtige Fragen und Antworten zum Organspendeausweis Mehrere Skandale haben die Organspende in den letzten Jahren in Verruf gebracht. Doch wer einen ... mehr »

Damit liegt Niedersachsen im Ländervergleich nach Nordrhein-Westfalen und Bayern an dritter Stelle bei den Transplantationen. Bundesweit wurden den Angaben zufolge insgesamt 3264 Organe von Verstorbenen in deutschen Kliniken transplantiert, das waren 18 Prozent mehr als 2017. Dennoch stehen in Deutschland noch immer etwa 9400 Patienten auf den Wartelisten (Stand Dezember 2018). Viele Patienten sterben während der Wartezeit auf ein Organ.