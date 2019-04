Stolz und glücklich: Seit mehr als fünf Jahrzehnten geht Manfred Höting regelmäßig zur Blutspende. Mit seinem 73. Geburtstag im Mai ist Schluss. Der Habenhauser hat im Laufe der Jahre fast 100 Liter Blut gespendet. (Koch)

Eigentlich wollte Manfred Höting die 200 vollmachen. Daraus wird nun nichts. Am 3. Mai wird er 73 Jahre alt. Der Geburtstag setzt – zwangsweise – einen Schlussstrich unter seinen jahrzehntelangen Einsatz als Blutspender. So sieht es die einheitliche Regelung der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuz (DRK) vor. Einen Termin, den letzten, hat der Habenhauser aber noch in seinem Kalender dick markiert: den 15. April im Hotel Cour­tyard Marriott am Nordausgang des Hauptbahnhofs.

„Das wird die letzte und 196. Blutspende in meinem Leben sein“, sagt Höting. „Das ist Rekord, damit bin ich Bremens fleißigster Blutspender.“ Zusammengerechnet hat der 72-Jährige dann 98 Liter Blut gespendet. „Man könnte auch sagen, fast eine Badewanne voll oder 98 Milchkartons“, rechnet Höting um. „Das ist doch was.“

Die Vorteile überzeugten

Allerdings. Dabei war vor mehr als 50 Jahren, als dem Habenhauser zum ersten Mal Blut abgezapft wurde, keineswegs klar, dass daraus ein roter Faden in seinem Leben werden sollte. Höting klappt seinen ersten Blutspende-Pass auf. Über die Jahrzehnte sind neun Exemplare zusammen gekommen. Quietschgelb ist der Pass, ein wenig kleiner als ein Impfausweis. 10. 7. 1967 – das Datum des ersten Eintrags.

Der 72-Jährige erinnert sich sehr gut an diesen Tag: „Ich war damals bei der Bundeswehr. Morgens gab es die Anfrage, wer zur Blutspende möchte. Ich habe mich gemeldet, das hatte nämlich etliche Vorteile. Für eine Blutspende gab es 50 Mark, und außerdem bekam man zur Erholung den restlichen Tag frei. Bundeswehrsoldaten und Beschäftigte im öffentlichen Dienst waren damals im Übrigen sehr gerne als Blutspender gesehen, weil für sie kein Verdienstausfall gezahlt werden musste.“ Damals waren es vor allem die Vorteile, die den Wehrpflichtigen von der Blutspende überzeugten.

Das sollte sich ändern. Mit dem Einstieg in das Berufsleben als Polizist und dem Start in ein Leben mit Familie und größerer Verantwortung. „Seit 1971 bin ich Dauerspender“, sagt Höting. „Es ist vor allem der soziale Gedanke, Menschen in Not zu helfen, der mich dazu motiviert hat. Jeder könnte einmal in eine Situation geraten, in der er auf Blutkonserven oder auf andere daraus hergestellte Blutpräparate angewiesen ist. Was bedeuten da schon höchstens zehn Minuten, in denen Blut abgenommen wird? Das ist wirklich ein minimaler und absolut schmerzloser Beitrag, den man damit leisten kann.“

Höting spendet in regelmäßigen Abständen. Etwa alle acht Wochen geht er zu einem Blutspendetermin des DRK in Bremen. Als er angefangen hat, war die zentrale Anlaufstelle das heutige Klinikum Mitte an der St.-Jürgen-Straße. Später übernahm das DRK die Organisation in Bremen. Geld gibt es für die Vollblutspende nicht mehr. Der Einsatz ist ehrenamtlich, „der soziale Gedanke steht im Vordergrund, das ist absolut in Ordnung“, sagt Höting.

Eine besondere Belohnung

Bei jedem Termin ist neben den ehrenamtlichen Helfern immer auch eine Ärztin oder ein Arzt vor Ort. Vor jeder Blutspende, so Höting, werde nach dem aktuellen Befinden gefragt, Blutdruck und Körpertemperatur gemessen, der Hämoglobinwert wegen des Eisengehalts im Blut bestimmt. Die Spender füllen außerdem einen medizinischen Fragebogen aus, der mit Ärztin oder Arzt besprochen wird. „Inklusive der zehnminütigen Blutspende, bei der etwa ein halber Liter abgezapft wird, dauert das alles in allem eine Stunde“, sagt Höting. „Man bekommt außerdem einen kleinen medizinischen Check-up.“

Und manchmal hält ein Termin doch eine besondere Belohnung bereit: „Blutspenden etwa über Bremens Dächern“, sagt Höting. Um die Spendebereitschaft über das ganze Jahr auf hohem Niveau zu halten und Nachwuchs-Spender zu motivieren, organisiert das DRK neben vielen kleineren auch größere Termine an besonderen Orten. Im Landmark-Tower zum Beispiel, wo der 72-Jährige Bremen von oben bewundert hat. Oder im VIP-Bereich des Weserstadions. „Ich bin kein Fußball-Fan, aber solch einen tollen Blick auf das Spielfeld lasse ich mir nicht entgehen. Eintrittskarte ist mein Blutspende-Pass“, so Höting.

Der Habenhauser ist schon einige Male für seinen Einsatz geehrt worden: Zur 150. Blutspende gab es einen Präsentkorb, zum 175. Mal eine „Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz“, wie auf der Urkunde zu lesen ist. Acht Ehrennadeln hat der 72-Jährige bereits erhalten. Höting ist stolz auf sein Durchhaltevermögen. Vor allem auch deshalb, weil er weiß, wie nötig Blutspenden über das ganze Jahr gebraucht werden. Nadelöhr ist meist der Sommer. So wie im vergangenen Jahr, als sich Hitze, Ferien und Fußball-Weltmeisterschaft als besonders negative Konstellation bundesweit auf die Spendebereitschaft ausgewirkt haben.

Die Blutspendedienste werben vor allem um Erstspender, um den Nachwuchs. Bremen steht dabei gut da, wie die DRK-Statistik zeigt: Im Jahr 2017 haben in Bremen 13 157 Menschen Blut gespendet. 2087 von ihnen das erste Mal – das ist ein Anteil von 15 Prozent. „Ich würde definitiv weiter spenden, wenn ich dürfte“, sagt Höting. „Was sind schon zehn Minuten für ein möglicherweise gerettetes Leben? Und es heißt doch: Blutspender leben länger.“

Über aktuelle Blutspende-Termine informiert der Kreisverband des DRK auf seiner Homepage mit der Adresse www.drk-bremen.de/blutspende. Fragen und Antworten zum Ablauf einer Blutspende, Voraussetzungen und Verwendung gibt es unter der Adresse www.drk-blutspende.de.