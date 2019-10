Grundsteinlegung auf der Baustelle Horner Bad mit (vl.) Prof. Dr. Iris Reuther, Senatorin Anja Stahmann, Udo Janßen, Olav Rothauscher (verdeckt), Martina Baden und Eva Quante-Brandt. (Frank Thomas Koch)

Heftig umstritten war das neue Kombibad in Horn, doch nun nimmt es erste Formen an: Am Mittwoch hat Jugend- und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) bei strahlendem Sonnenschein den Grundstein für das neue Bad gelegt, mit von der Partie waren Senatsbaudirektorin Iris Reuther, Architekt Udo Janßen, Innenarchitekt Olav Rothauscher, Martina Baden als Geschäftsführerin der Bremer Bäder und die ehemalige Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), Vorsitzende der Bremer Kinder- und Jugendstiftung.

Der Neubau des kombinierten Hallen- und Freibads befindet sich laut Baden im angepeilten Zeit- und Kostenrahmen, bei guten Rahmenbedingungen sei mit der Neueröffnung Mitte 2021 zu rechnen, spätestens mit Beginn des Schuljahres 2021.