Frostige Gefahr von oben: Ein Teil des Eingangsbereiches des Doms musste abgesperrt werden. (Ina Schulze)

Die Kälte hält auch am Donnerstag in Bremen an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine amtliche Warnung vor "strengem Frost" herausgegeben. Bis noch etwa 12 Uhr mittags werden Temperaturen zwischen minus zehn und 15 Grad Celsius erwartet. Vor allem bei "Aufklaren über Schnee" sinken die Temperaturen auf Werte um minus 17 Grad, heißt es in der Warnung. Ab dem Mittag tritt mäßiger Frost auf, aber die Temperaturen bleiben im Negativbereich.

Das es wirklich kalt ist, sieht man aktuell auch am St. Petri Dom. Ein Teil des Bremer Wahrzeichens wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei Bremen und der Feuerwehr abgesperrt. Der Grund: Ein 50 Zentimeter langer Eiszapfen hängt in luftiger Höhe über dem Eingangsbereich. Die Polizei rät, dass jeder Bremer auf solche Gefahren hinweisen sollte. Dann könnten die Einsatzkräfte aktiv werden. Es sei immer ein Zusammenspiel von Polizei, Feuerwehr, Behörden und der Bevölkerung, damit Eiszapfen rechtzeitig abgesichert werden können. Nun heißt es warten, bis das gefrorene Wasser wieder abtaut und die Sperrung aufgehoben werden kann, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem WESER-KURIER.

Ein 50 Zentimeter langer Eiszapfen hängt von oben herab. Die Einsatzkräfte konnten ihn nicht entfernen, sodass der untere Bereich abgesperrt werden musste. (Christian Walter)